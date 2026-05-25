Bruno Guimarães deixa jogo com dores e tranquiliza Seleção antes da Copa: "Nada com o que se preocupar"

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar a delegação da Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo, o meio-campista Bruno Guimarães preocupou o treinador e a torcida brasileira após ser substituído com dores na derrota do Newcastle por 2 a 0 diante do Fulham, pela última rodada do Campeonato Inglês.

Ele pediu atendimento médico e foi substituído aos 20 minutos. Mais tarde, em seu perfil nas redes sociais, o brasileiro tranquilizou a torcida e revelou que teve apenas câimbras em ambas as panturrilhas e por isso não permaneceu em campo.

"Tive febre por dois dias durante a semana e, durante a partida de hoje, senti câimbras nas duas panturrilhas! Nada com o que se preocupar. Agora é descansar e recuperar para estar 100% novamente" disse o meia.

Nesta temporada, Bruno Guimarães disputou 41 jogos, arcou nove gols e deu sete assistências.

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Programação da Seleção

A apresentação da Seleção Brasileira tem início nesta quarta-feira, dia 27 de maio. A chegada dos jogadores está prevista para o período da manhã, quando serão iniciadas as avaliações médicas. À tarde, Ancelotti comandará o primeiro treinamento com o elenco montado para tentar buscar o hexacampeonato mundial.

De 27 a 30 de maio, a equipe comandada por Carlo Ancelotti treinará para o amistoso contra o Panamá, previsto para o dia 31, no Estádio do Maracanã, às 18h30 (de Brasília). O duelo marca o último jogo em solo nacional antes da viagem aos Estados Unidos. Depois, no dia 6, o Brasil faz o último amistoso contra o Egito.

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia do Brasil acontece no dia 13 de junho, contra Marrocos, às 19h, no MetLife Stadium, East Rutherford (EUA).