Diretor de futebol do Vasco banca permanência de Renato Gaúcho após derrota e protestos da torcida

Renato Gaúcho deixou o gramado de São Januário sob protestos da torcida do Vasco após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O diretor de futebol do clube, Admar Lopes, participou da entrevista coletiva ao lado do volante Thiago Mendes, substituindo o treinador.

Segundo o dirigente, apesar da ausência de Renato na coletiva, o técnico segue no cargo, e sua saída não está em discussão. Admar também assumiu a responsabilidade pelo momento do Vasco, que está próximo da zona de rebaixamento.

"Eu, o presidente, a diretoria e o Thiago (Mendes), representando os jogadores, nós quisemos assumir aqui o momento e a derrota e não deixamos o professor Renato vir à coletiva. Ele queria, mas não deixamos, porque é o momento de nós assumirmos as responsabilidades, todos nós aqui no clube", começou.

Durante a partida, Renato foi alvo de xingamentos vindos das arquibancadas. Além disso, torcedores arremessaram copos em sua direção enquanto estava na área técnica.

"O Renato ficou muito sentido, obviamente, com as críticas. Ninguém gosta de ser criticado. Ele ficou bastante sentido no vestiário, houve bastante conversa com todo mundo, mas o Renato nunca pediu demissão, e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. Eu, o presidente, sobretudo, e todos os jogadores falamos com ele, conversamos com ele", garantiu.

"Houve uma conversa muito aberta de homens que vai ter um impacto e quisemos fazer esse gesto para demonstrar que estamos com ele e que entendemos que há uma mágoa pelas críticas que ele sofreu no jogo de hoje, sabendo que são um pouco injustas porque sabemos que não é só dele. Temos nossas responsabilidades, e a culpa nunca é só do treinador ou de só uma pessoa", continuou.

Situação do Vasco

Com a derrota, o Vasco caiu para a 16ª colocação com 20 pontos, dois a mais que o Santos, que abre a zona da degola.

Próximo jogo

Jogo: Vasco x Barracas-ARG

Competição: Copa Sul-Americana (6ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)