Corinthians não encanta, mas encontra resposta no fim com brilho de Labyad

O Corinthians não concenceu, mas encontrou algo que vinha faltando ao longo do Campeonato Brasileiro: capacidade de vencer em jogos ruins. Neste domingo, na Neo Química Arena, o Timão venceu o Atlético-MG por 1 a 0 com um gol salvador de Zakaria Labyad aos 42 minutos do segundo tempo e abriu distância para a zona de rebaixamento.

A atuação da equipe de Fernando Diniz foi abaixo do esperado tecnicamente. O time teve dificuldades para acelerar o jogo, sofreu para transformar posse de bola em chances claras e, por vezes, viu o Atlético-MG parecer mais confortável dentro da proposta do confronto. Ainda assim, encontrou forças no fim para buscar um resultado que pode ter peso importante na sequência da temporada.

Início promissor

O roteiro da partida se resumiu pouco brilho coletivo, alguns lampejos individuais e muita insistência. O Corinthians começou melhor e quase abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Gustavo Henrique apareceu livre na área após tabela com Yuri Alberto e finalizou raspando a trave de Everson.

Boa semana pra nós, Fiel! 👍🏽 📸 Jose Manoel Idalgo / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/98IgMtr0w0 — Corinthians (@Corinthians) May 25, 2026



Depois do início promissor, porém, o Timão perdeu intensidade. O Atlético-MG passou a explorar os lados do campo, especialmente com Cuello e Renan Lodi, e levou perigo em cruzamentos constantes. Aos 33 minutos, Cuello chegou a balançar as redes após cruzamento rasteiro de Lodi, mas o lance foi anulado por impedimento.

Apesar de ter mais posse de bola nos minutos finais da primeira etapa, o Corinthians voltou a mostrar um problema recorrente sob o comando de Diniz: a dificuldade para transformar controle territorial em volume ofensivo real. Garro seguia como principal válvula criativa da equipe, mas faltavam aproximações e agressividade no último terço.

Segundo tempo e Memphis

Na volta do intervalo, o panorama pouco mudou. O Atlético-MG seguiu confortável sem a bola e assustando nos contra-ataques, enquanto o Corinthians rondava a área adversária sem grande contundência. A entrada de Memphis Depay, aos 15 minutos, mudou ao menos o ambiente da Neo Química Arena.

Após mais de dois meses afastado por lesão na coxa, o holandês voltou a atuar. Mesmo ainda sem ritmo ideal, Memphis participou das principais jogadas ofensivas do Corinthians no segundo tempo, buscou tabelas, acelerou transições e trouxe criatividade a um ataque até então previsível. Por estar em uma sintonia física abaixa e sem muito entrosamento, também tomou decisões erradas.

Labyad aparece

Ainda assim, o jogo parecia caminhar para mais uma atuação frustrante do Timão. Até que, aos 42 minutos, o talento individual apareceu. Matheuzinho chegou à linha de fundo e cruzou na segunda trave. A bola atravessou toda a área e encontrou Zakaria Labyad livre para finalizar de primeira e decretar a vitória corintiana.

O marroquino, que já havia decidido recentemente, voltou a sair do banco para resolver um jogo complicado. Mais uma vez, apareceu como solução em um Corinthians que ainda busca identidade coletiva, mas começa a encontrar respostas individuais importantes.

Sem encantar, o Timão fez o suficiente para vencer. Em um campeonato no qual a pressão da parte de baixo da tabela aumenta rodada após rodada, talvez isso seja o mais importante neste momento.