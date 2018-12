Em show de Thiaguinho, Neymar canta o hino do Santos ao lado de Gabigol

Neymar segue aproveitando as férias com ousadia e alegria. Na noite do último domingo, o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira compareceu ao show do cantor Thiaguinho, em Santos.

Ney subiu ao palco e, ovacionado pelo público presente, puxou o coro de “Saaaantos”, fazendo uma homenagem ao clube onde iniciou a carreira e conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores da América.

Ainda no palco, Neymar cantou: “Não é mole não, Ganso é o maestro do Peixão!” O jogador negocia uma saída do Amiens, da França, e de acordo com o empresário tem proposta de um time brasileiro. O Peixe não descarta um retorno do meio-campista na próxima temporada.

Gabigol, artilheiro do último Campeonato Brasileiro também esteve no show. Ao lado de Neymar, cantou o hino do Santos.