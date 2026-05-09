Santos encerra preparação para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão; veja provável escalação

Neste sábado, o Santos encerrou a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão. No 16º lugar da competição, o Alvinegro busca retomar o caminho das vitórias para subir na tabela.

Preparação concluída! O último treino do Peixão antes do #SANxRBB! ⚪⚫ pic.twitter.com/WjUEOHnmyN — Santos FC (@SantosFC) May 9, 2026

Como foi o treino

Com a participação de todos os atletas relacionados, os comandados de Cuca realizaram treino tático e dinâmicas com foco em jogadas de bola parada.

Fase do Santos

O Santos vive um momento ruim e busca uma virada de chave contra o Bragantino. São sete jogos sem vitórias, contando todas as competições, e, caso não vença a equipe do interior paulista, irá completar um mês sem triunfar. Em seu último compromisso, o Peixe apenas empatou com o Recoleta pela Sul-Americana, por 1 a 1, e também segue sem resultados positivos pelo torneio continental.

Desfalques

Para este domingo, o técnico Cuca ganhou o desfalque de Gabriel Brazão, advertido com o seu terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras no último sábado. Além dele, Lautaro Díaz, Gustavo Henrique, Thaciano e Vinicius Lira seguem entregues ao departamento médico e também são baixas para o Peixe, assim como Gabriel Menino, em transição física.

Provável escalação

Desta forma, a provável escalação do Peixe conta com: Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol.

Ficha técnica