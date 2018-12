Santos espera por presentes de Natal antes do fim de 2018

Depois de surpreender e anunciar Jorge Sampaoli como técnico para 2019, o Santos busca agora por reforços. O tal presente de natal ainda não veio, e o torcedor espera que pelo menos até o final deste ano, a diretoria do Peixe anuncie um grande jogador.

A posição que o clube mais busca no momento é a de centroavante, especialmente após a saída de Gabigol. Giglioti, do Independiente, um pedido indicado por Sampaoli ficou distante, depois da pedida alta do time argentino. No demais, nenhum outro grande nome é especulado na Vila Belmiro.

Além da chegada de novos jogadores, falta definir as permanências. Dodô e Diego Pituca são os nomes mais fortes para deixar o Santos no momento. Em ambos os casos, o grande impasse é o salário pedido pelos atletas. Bruno Henrique era outro que poderia deixar o Peixe, mas Sampaoli deve impedir a saída, assim como o capitão Victor Ferraz, ventilado no São Paulo.

Sem nenhum reforço, mas com um treinador renomado e esperando por reforços. Esse é o Santos de momento, que se quiser fazer um bom 2019 terá de dar novos jogadores ao seu novo comandante. Por enquanto, apenas especulações e pouca coisa concreta.