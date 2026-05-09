Desfalcado, Santos divulga relacionados para jogo com o Bragantino

O Santos divulgou, neste sábado, a lista dos jogadores relacionados para o jogo com o Red Bull Bragantino, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, no litoral paulista.

Para a partida, o Santos ganhou o desfalque de Thaciano, que teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita após exames de imagem na última sexta-feira. Advertido com o terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Palmeiras, Gabriel Brazão também é baixa no Brasileirão.

Além deles, Gustavo Henrique (lesão no adutor da coxa esquerda) e Vinicius Lira (em recuperação após cirurgia no ligamento do joelho) e Mayke, que se recupera de uma virose, também são desfalques.

Os relacionados do Peixão para o #SANxRBB! 📋 pic.twitter.com/UBgEwPNk1C — Santos FC (@SantosFC) May 9, 2026

Santos no Brasileiro

O Santos busca recuperação na competição nacional após uma sequência de quatro jogos sem vitória, acumulando uma derrota e três empates. Com 15 pontos, a equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, empatada com o Corinthians (17°), mas levando vantagem no número de gols marcados (19 contra 10).

Confira os jogadores relacionados:

Goleiros: Diógenes e João Pedro.

Defensores: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Igor Vinícius, João Ananias, Escobar , Rafael Gonzaga e Adonis Frías.

Meio-campistas: João Schmidt, Willian Arão, Moisés, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Samuel Pierri.

Atacantes: Neymar, Gabigol, Rony, Barreal, Rollheiser, Matheus Xavier, Miguelito e Robinho Jr.