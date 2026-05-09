Entenda por que o Santos vai mandar jogo contra o Coritiba na Neo Química Arena

No próximo dia 17, um dia antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o Santos enfrentará o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Peixe teve sua solicitação acatada pela CBF e atuará como mandante na Neo Química Arena pela segunda vez em 2026.
O treino desta sexta-feira no CT Rei Pelé! ⚪⚫ pic.twitter.com/wafk0nb5dA
— Santos FC (@SantosFC) May 8, 2026
Internamente, segundo a apuração da Gazeta Esportiva, a diretoria santista entende que o estádio em Itaquera oferece condições ideais para criar um ambiente de maior pressão e apoio ao time. A proximidade das arquibancadas com o gramado é vista como um diferencial importante para aproximar a torcida dos jogadores e transformar a atmosfera da partida em um fator favorável dentro de campo.
Outro aspecto que pesou na decisão foi a qualidade do gramado da Neo Química Arena, considerado um dos melhores do país. Além disso, a estrutura moderna do estádio, com ampla oferta de camarotes e espaços de hospitalidade, aumenta significativamente o potencial de arrecadação da partida.
O Santos ficará responsável pelo pagamento do aluguel e pelos custos operacionais da partida. Em contrapartida, toda a renda líquida ficará com o clube. A expectativa interna é de um lucro mais de duas vezes superior ao obtido nos jogos realizados na Vila Belmiro.
A estratégia também faz parte do movimento da diretoria de se aproximar ainda mais dos torcedores da capital paulista e da região metropolitana. Nos últimos jogos realizados em São Paulo, o clube identificou crescimento no programa Sócio Rei e entende que atuar na cidade ajuda a fidelizar associados que vivem longe da Baixada Santista.
Oportunidade para Neymar
O contexto da partida também é tratado como um atrativo extra. O confronto será disputado na véspera da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o que aumenta a expectativa de grande público em Itaquera. Nos bastidores, o duelo é encarado ainda como uma oportunidade importante para Neymar Jr. mostrar a Carlo Ancelotti que merece um lugar na lista final do Brasil.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Próximos jogos do Santos
Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)