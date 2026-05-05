Em pior série desde 2023, Santos amarga nove jogos sem vencer como visitante

O Santos segue na luta para se manter vivo na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Alvinegro Praiano enfrenta o Recoleta no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e terá de superar um retrospecto negativo. O Peixe vive sua pior sequência como visitante desde 2023 e pode igualar a marca do ano do rebaixamento.

A última - e única - vitória santista fora de casa na temporada ocorreu no dia 8 de fevereiro, quando bateu o Noroeste por 2 a 1, em Bauru. Desde então, são nove partidas, com quatro derrotas e cinco empates.

Em 2023, temporada em que o clube foi rebaixado, o Santos chegou a dez jogos consecutivos sem vencer como visitante. Entre 24 de maio e 18 de setembro, foram oito derrotas e dois empates longe de seus domínios.

A sequência negativa, com sete derrotas no Campeonato Brasileiro, foi determinante para a queda naquela temporada.

Em 2026, o cenário também é preocupante. Além do mau desempenho fora de casa, o Santos atravessa um jejum geral de vitórias: nas últimas seis partidas, soma cinco empates e uma derrota.

O último triunfo do Alvinegro Praiano aconteceu em 11 de abril, quando venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Situação do Peixe

A sequência do Santos sem vencer continua. Já são seis jogos sem vitória, somando Brasileirão e Sul-Americana. No campeonato nacional, o Peixe amarga a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos somados. Na competição continental, a equipe comandada por Cuca também vai mal. No Grupo D, é o lanterna, com apenas dois pontos.

Detalhes de Recoleta x Santos

Recoleta x Santos (4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana)

(4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana) Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

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