Com Neymar e Robinho Jr., Santos chega ao Paraguai para jogo da Sul-Americana

Nesta segunda-feira, o Santos chegou ao Paraguai para o duelo decisivo contra o Recoleta pela Copa Sul-Americana, que acontece na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O Alvinegro Praiano, que chegou inicialmente no aeroporto de Ponta Porã (MS), foi recebido com festa da torcida no local. Neymar e Robinho Jr., que se desentenderam durante um treino, estão com a delegação no local.

A recepção em Pedro Juan Caballero, palco da partida de amanhã, também foi calorosa. A cidade fica na divisa entre Brasil e Paraguai.

Atrito

Neymar e Robinho Jr. se desentenderam durante uma atividade no CT Rei Pelé, na qual o camisa 10 teria reagido com uma rasteira, além de xingamentos e um tapa no rosto do companheiro após sofrer um drible.

As informações foram inicialmente divulgadas pelo ge e confirmadas pela Gazeta Esportiva. O jovem atacante fez três acusações contra Neymar e solicitou quatro medidas, sendo que, em uma delas, exigiu a realização de uma reunião com o clube para discutir uma possível rescisão de contrato caso o clube não atenda aos demais pedidos.

De acordo com o documento, Neymar teria proferido "xingamentos de maneira ofensiva", aplicado uma " rasteira" e, ainda, teria acertado o rosto de Robinho Jr. com um "tapa violento".

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos vive uma situação complicada na Sul-Americana. Na última partida, o Peixe empatou com o Palmeiras em 1 a 1 fora de casa pelo Brasileirão. Na competição internacional, o Alvinegro Praiano também ficou no empate, dessa vez com o San Lorenzo, e ainda não venceu. A equipe está na lanterna do grupo, com dois pontos.

Provável escalação

A provável escalação do Peixe tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Gabigol.



Amanhã é dia do quarto desafio pela CONMEBOL #Sudamericana! 🐳 pic.twitter.com/TvajLAHbpJ — Santos FC (@SantosFC) May 4, 2026

Ficha técnica

⚫🟡 Recoleta x Santos ⚪⚫

Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)

Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai

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