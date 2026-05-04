Santos abre sindicância para investigar episódio entre Neymar e Robinho Jr.

Nesta segunda-feira, o Santos abriu uma sindicância interna para apurar um episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. no treino do último domingo.

Supostamente, Neymar teria sido driblado pelo jovem atacante e, na sequência, reagido com uma rasteira, além de xingamentos e um tapa no rosto do companheiro. Diante da repercussão, o clube anunciou nesta segunda-feira a abertura de investigação interna.

Inicialmente, o caso parecia resolvido ainda no domingo, após um pedido de desculpas de Neymar. Antes do ocorrido, o camisa 10 mantinha uma relação próxima com Robinho Jr., sendo tratado como uma espécie de "padrinho" do jovem.

Com a repercussão, porém, a diretoria optou por aprofundar a investigação. O Departamento Jurídico do Santos ficará responsável por conduzir a sindicância e esclarecer os fatos.

Apesar do episódio, os dois jogadores viajaram com a delegação para o Paraguai, onde o Santos enfrenta o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana.

O confronto, válido pela quarta rodada da fase de grupos, é decisivo para o Peixe. Em caso de derrota, a classificação ao mata-mata se torna improvável. A partida também tem peso individual para Neymar, que disputa o primeiro dos últimos quatro jogos antes da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Leia a nota do Santos na íntegra:

O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.

O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância.

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