Estafe de Robinho Jr. acusa Neymar de agressão e cita possível rescisão com Santos

Por Tiago Salazar

O estafe de Robinho Jr. enviou ao Santos, nesta segunda-feira, uma notificação extrajudicial acusando Neymar de agressão após o episódio ocorrido no treino da manhã do último domingo. Os dois se desentenderam durante uma atividade no CT Rei Pelé, na qual o camisa 10 teria reagido com uma rasteira, além de xingamentos e um tapa no rosto do companheiro após sofrer um drible.

As informações foram inicialmente divulgadas pelo ge e confirmadas pela Gazeta Esportiva. O jovem atacante fez três acusações contra Neymar e solicitou quatro medidas, sendo que, em uma delas, exigiu a realização de uma reunião com o clube para discutir uma possível rescisão de contrato caso o clube não atenda aos demais pedidos.

De acordo com o documento, Neymar teria proferido "xingamentos de maneira ofensiva", aplicado uma " rasteira" e, ainda, teria acertado o rosto de Robinho Jr. com um "tapa violento".

O estafe de Robinho Jr., então, deu um prazo de 48 horas para o Santos adotar quatro medidas. Entre elas, estão a instauração de uma sindicância para investigar o ocorrido, as imagens do treino, uma manifestação do clube sobre as providências tomadas e o agendamento de uma reunião para tratar uma possível rescisão.

O clube informou, mais cedo nesta segunda-feira, que já abriu uma sindicância para investigar o ocorrido. O departamento jurídico do clube está responsável pela condução da apuração.

Neymar é pego de surpresa

A família de Robinho Jr., segundo apurou a Gazeta Esportiva, ficou muito chateada com o entrevero com Neymar, sobretudo pela relação de amizade do craque com o garoto de 18 anos. Antes do ocorrido, o camisa 10 mantinha uma relação próxima com o jovem, sendo tratado como uma espécie de "padrinho" do atacante.

No início de 2025, um mês após confirmar seu retorno ao Santos, o astro chegou a comentar uma publicação de Robinho Jr. nas redes sociais. O jovem celebrou o retorno de Neymar ao clube, e o camisa 10 respondeu o seguinte: "Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você".

Neymar entrou em contato com a família de Robinho Jr. para pedir desculpas sobre o episódio, colocando panos quentes sobre a situação. Depois disso, entendia-se inicialmente que a situação era dada como encerrada.

Contudo, com o documento enviado pelos representantes do garoto nesta segunda-feira, Neymar foi pego de surpresa. O craque do Santos não imaginava que a situação, que era tratada como encerrada, escalaria tão rapidamente.

A reportagem procurou o estafe do camisa 10, que preferiu não se manifestar sobre o assunto. Caso haja uma mudança de postura, a matéria será devidamente atualizada.

Veja a nota divulgada mais cedo pelo clube:

"O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.

O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância".

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