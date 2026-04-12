Santos vence Atlético-MG com assistência de Gabigol e abre cinco pontos do Z4

O Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste sábado, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que contou com os retornos de Neymar e Gabigol para o time titular. O camisa 9 foi autor da assistência para Moisés anotar o único gol válido do jogo, que aconteceu na Vila Belmiro, em Santos (SP).
Situação da tabela
Com o resultado, o Peixe vai para a 14ª posição, com 13 pontos, cinco a mais que a Chapecoense. O time catarinense ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com oito pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4. O Galo, por sua vez, é o oitavo colocado, com 14 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚪⚫ SANTOS 1 X 0 ATLÉTICO-MG ⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 20h (de Brasília)
👥 Público: 12.175 torcedores
💰 Renda: R$ 938.762,97
🟨 Cartões amarelos: Gabigol, Luan Peres e Escobar (Santos); Lyanco (Atlético-MG)
🟥 Cartões vermelhos: Cuca (Santos)
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Gols
⚽Moisés, aos 17' do 2°T (Santos)
⚪⚫ Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Oliva) e Neymar; Rony (Moisés), Bontempo (Thaciano) e Gabigol (Lautaro Díaz).
Técnico: Cuca
⚫⚪ Atlético-MG
Everson; Natanael (Bernard), Ruan, Lyanco e Lodi; Alan Franco, Victor Hugo (Cassierra), Tomás Perez, Cuello e Renan Lodi; Reinier (Cauã Soares) e Hulk (Dudu).
Técnico: Eduardo Domínguez.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Atlético-MG tentou levar perigo no início. Lodi cruzou rasteiro na área, a defesa do Santos tirou, Cuello ficou com a sobra na área, bateu para o gol, mas foi travado por Luan Peres. O Santos, porém logo respondeu aos sete e tomou conta do jogo. Neymar dominou na área, mas bateu por cima do gol de Everson.
O Peixe chegou a abrir o placar aos 18 minutos com Gabigol, depois de boa jogada de Igor Vinícius. O atacante desviou em chute colocado de Igor Vinicius, mas o árbitro viu um toque no braço do camisa 9 antes da bola entrar no gol e anulou o lance. Os donos da casa não se abateram com o gol anulado e seguiram pressionando, levando perigo com Neymar e Gabigol.
Aos 37, Hulk ficou com a sobra na entrada e bateu para o gol, mas a finalização desviou em seu companheiro de time Reinier. Na sequência, Renan Lodi invadiu a área e cruzou rasteiro, mas Escobar chegou antes de Natanael para fazer o corte.
Segundo tempo
Bontempo perdeu a chance de abrir o placar aos 13 minutos. O Peixe seguiu brigando e inaugurou o marcador aos 17. Veríssimo recuperou a bola após erro na saída do Galo e acionou Gabigol. O atacante tocou para Moisés, que levou a melhor na disputa com Natanael e tocou na saída de Everson para colocar o Santos na frente.
Gabriel Brazão salvou o Peixe do empate aos 24 minutos. Renan Lodi aproveitou o vacilo da defesa santista, invadiu a área e bateu para o gol, mas viu o goleiro fazer a defesa. Neymar quase deixou o dele aos 29. O camisa 10 carregou a bola na área, finalizou rasteiro, com perigo, mas para fora.
O Galo respondeu aos 32, com Cauã Soares, mas Brazão fez a defesa tranquila. Em seguida, Neymar tocou para Gabigol, mas o atacante errou a finalização e bateu para fora, desequilibrado.
Próximos jogos
Santos
Jogo: Santos x Deportivo Recoleta-PAR
Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Atlético-MG
Jogo: Atlético-MG x Juventud-URU
Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)