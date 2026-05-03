Cuca vê resultado justo no clássico e elogia novo gramado do Allianz

O Santos empatou em 1 a 1 com o Palmeiras neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca classificou o resultado como justo e ainda elogiou o novo gramado do Allianz Parque.

"Acho que o resultado foi justo pelo que as equipes fizeram em campo", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Cuca também destacou a intensidade da partida e não lamentou o empate. O Santos dominou o primeiro tempo, abriu o placar com Rollheiser, mas viu Flaco López igualar aos 19 minutos da etapa final e quase sofreu a virada. O técnico apontou o cansaço como um dos maiores motivos para a queda de rendimento do Alvinegro Praiano.

"No jogo, você tem uma estratégia e, no decorrer dele, os sistemas táticos vão mudando. Em uma partida com a intensidade como a de hoje, o jogador cansa, principalmente os de frente", completou.

Cuca elogia gramado sintético

O comandante santista ainda rasgou elogios ao gramado sintético do Allianz Parque. Apesar de perder Neymar, que não atua nesse tipo de superfície, Cuca classificou o campo como "surpreendente".

"Esse gramado sintético me surpreendeu. É muito bom. É tão ou mais macio quanto qualquer gramado natural. Propõe um jogo em que, se a bola bater na canela, ele denuncia. Não tem buracos", afirmou.

"Respeito quem não gosta, quem não se sente à vontade ou quem tem algum problema de articulação, como o Neymar. O sintético faz mal para ele. Mas esse campo do Palmeiras está muito bom para se jogar", concluiu.

Situação do Santos

Com o empate contra o Palmeiras, o Santos deixou a zona de rebaixamento, mas pode voltar ainda nesta rodada. Neste momento, o Alvinegro Praiano subiu para a 16ª posição, com 15 pontos, apenas um a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Já na Sul-Americana, o Santos ocupa a última posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos.

Próximos jogos do Santos

Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)

Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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