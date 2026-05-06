Santos vai jogar na arena do Corinthians na véspera da convocação para a Copa do Mundo

Por Tiago Salazar

O Santos vai mandar o duelo contra o Coritiba, no dia 17 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo, na véspera da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A informação foi confirmada após o envio de ofício à CBF, que deve confirmar a mudança de local da partida válida pelo Campeonato Brasileiro até esta sexta-feira.

Inicialmente previsto para a Vila Belmiro, o confronto foi transferido para a capital paulista em meio ao planejamento da diretoria santista de ampliar a receita e levar jogos para um público maior. A tendência é de casa cheia em Itaquera, especialmente pelo contexto da partida, que acontece um dia antes da lista final de convocados.

Internamente, o jogo é tratado como estratégico também pelo peso esportivo. A data, às vésperas da convocação, aumenta a expectativa em torno de Neymar, que ainda busca espaço na Seleção. O Peixe busca dar ao camisa 10 um "grande palco" antes do chamado de Ancelotti.

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Além disso, o horário do confronto, marcado para as 11h, contribui para a redução de custos operacionais, já que dispensa a utilização de iluminação artificial no estádio. Em casos anteriores, o Santos arcou com o aluguel de cerca de R$ 950 mil da casa corintiana e ficou com toda a receita do evento.

A Neo Química Arena estará disponível na data, uma vez que o Corinthians atuará fora de casa na rodada. O acordo também atende a interesses do clube alvinegro paulista, que busca gerar receita extra em um período que antecede uma pausa no calendário do futebol, o que pode representar semanas sem jogos e arrecadação no estádio.

Nos bastidores, há ainda a possibilidade de o Santos, ameaçado contra o rebaixamento, mandar outro jogo em São Paulo no fim do mês, contra o Vitória, no dia 30. A ideia, porém, ainda não está confirmada e depende da sequência de resultados.



A diretoria santista trabalha com a perspectiva de realizar cinco partidas no mês, sendo três na Vila Belmiro e duas na capital paulista, como parte de uma estratégia que mescla questões financeiras e logísticas ao longo da temporada.