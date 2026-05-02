Com gol anulado, Palmeiras empata contra o Santos e pode ver aproximação do Flamengo

Palmeiras e Santos empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, na despedida do Allianz Parque, em clássico válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rollheiser abriu o placar para o Peixe, enquanto Flaco López deixou tudo igual para os donos da casa. Na reta final, o Verdão chegou a ter um gol anulado após um toque no braço de Arias. O confronto ainda marcou o retorno de Paulinho ao Verdão após uma lesão que o afastou dos gramados por mais de 300 dias.
Despedida do Allianz Parque
Este foi o último jogo do Palmeiras no estádio de nome Allianz Parque. Os naming rights do estádio foram adquiridos pela Nubank, e o palco alviverde passará por uma mudança de nomenclatura nos próximos dias. O novo nome, escolhido pela torcida alviverde, será revelado nesta segunda-feira.
Situação na tabela
O resultado não foi dos melhores para nenhuma das duas equipes. O Palmeiras chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo. Do outro lado, o Santos alcançou os 15 pontos e deixou a zona de rebaixamento momentaneamente, mas depende de tropeços de Atlético-MG e Internacional para terminar a rodada fora do Z4.
FICHA TÉCNICA
🟢⚪ PALMEIRAS 1 x 1 SANTOS ⚪⚫
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)
🏟️ Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📅 Data: 02 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
👥 Público: 41.282 pessoas
💰 Renda: R$ 3.997.352,77
🟨 Cartões amarelos: Luis Pacheco (Palmeiras) / Gabriel Brazão (Santos)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
GOLS
- ⚽ Rollheiser, aos 25' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Flaco López, aos 18' do 2ºT (Palmeiras)
Escalações
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Allan), Gustavo Gómez (Emiliano Martínez), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Luis Pacheco), Lucas Evangelista (Sosa) e Mauricio (Paulinho); Arias e Flaco López.
Técnico: João Martins (auxiliar)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Willian Arão), João Schmidt, Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Rollheiser (Mateus Xavier); Gabigol (Rony) e Barreal (Moisés).
Técnico: Cuca
Como foi o jogo?
Com 10 minutos, o Palmeiras chegou com perigo pela primeira vez. Marlon Freitas virou o jogo e enfiou grande bola para Arthur. O lateral esquerdo dominou já colocando na frente e chutou forte de dentro da área, mas para fora. O Santos respondeu com finalização de Rollheiser da entrada da área, desviada pela zaga alviverde e defendida por Carlos Miguel.
Aos 23 minutos, o Santos quase abriu o placar. Rollheiser enfiou boa bola para Gabigol dentro da área. O camisa 9 finalizou, mas foi travado no último instante por Murilo, e a bola foi para escanteio. Após a cobrança, a bola sobrou com Gabigol, que arriscou o chute, mas pegou mal na bola.
Foi com 25 minutos que o Santos abriu o placar no Allianz Parque. Rollheiser arriscou de fora da área e a bola bateu na trave esquerda antes de acabar no fundo das redes. Com 31 minutos, Marlon Freitas encontrou bom lançamento para Arthur, que invadiu a área e finalizou na rede pelo lado de fora.
Com 37 minutos, o Palmeiras teve uma chance de ouro para empatar a partida. Marlon Freitas encontrou grande bola para Arias, que recebeu sozinho na área. O colombiano teve todo tempo do mundo para dominar e chutar, mas finalizou e foi parado por Gabriel Brazão, que fez grande defesa. Na cobrança de escanteio, Gómez escorou de cabeça e Mauricio chutou, mas para fora. Aos 41 minutos, Khellven cruzou e Arias cabeceou por cima do gol.
Segundo tempo
Com dois minutos, o Santos quase fez o segundo gol. Rollheiser enfiou boa bola para Barreal dentro da área, que finalizou para fora. Aos cinco minutos, o Peixe chegou com Rollheiser, que cruzou na segunda trave. Bontempo escorou para trás e Igor Vinícius bateu de primera, mas Carlos Miguel espalmou.
Aos 18 minutos do segundo tempo, o Palmeiras deixou tudo igual no placar. Allan ganhou duelo com Barreal e entregou para Andreas Pereira. O camisa 8 caiu pelo lado direito e cruzou para o meio, para Flaco López completar para o fundo do gol. Com 38 minutos, o Verdão quase virou o jogo em chute de Paulinho, que passou perto da trave e foi para fora.
Com 41 minutos, Arias invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou para defesa de Brazão. Dois minutos depois, Luis Pacheco finalizou da entrada da área, e a bola passou muito perto do gol. E foi aos 47 minutos, já nos acréscimos, que o time da virada virou. Allan finalizou da entrada da área e a bola desviou em Jhon Arias, tirando qualquer chance de Brazão. Após revisão no VAR, Claus encontrou um toque no braço de Arias, e o gol foi anulado.
Próximos jogos
PALMEIRAS 🟢⚪
- Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)
- Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)
SANTOS ⚪⚫
- Deportivo Recoleta-PAR x Santos (quarta rodada da Copa Sul-Americana)
- Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero (PAR)