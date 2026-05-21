Cuca não descarta Neymar para última rodada da Sul-Americana: "Lesão é leve"

O técnico Cuca não descarta a possibilidade de contar com Neymar no Santos antes da ida do astro à Copa do Mundo. O craque foi convocado na última segunda-feira para representar a Seleção Brasileira, mas sofreu uma pancada na panturrilha direita no jogo contra o Coritiba e foi desfalque diante do San Lorenzo, na última quarta-feira.

Neymar teve constatada uma "lesão leve" na panturrilha direita, conforme revelado por Cuca em coletiva. O treinador, entretanto, ainda nutre esperanças de ter a volta do craque para a última rodada da Copa Sul-Americana, contra o Deportivo Cuenca, do Equador.

O Santos está em situação complicada na Sul-Americana. O clube ainda tem chances de classificação aos playoffs, mas já não tem mais possibilidades de ser líder e, consequentemente, de ir diretamente às oitavas de final. Ter Neymar como reforço, portanto, seria essencial para o Peixe.

"Eu não sei, é difícil. Tudo em torno do Neymar é complicado de falar, temos que tomar muito cuidado. Prefiro ver internamente como estão as coisas. Clinicamente, creio que se quiseremos utilizarmos ele na terça, ele vai estar em condição, porque a lesão dele é uma lesão leve", explicou Cuca em coletiva.

O Santos recebe o Deportivo Cuenca na noite desta terça-feira (26), um dia antes da apresentação dos jogadores à Seleção Brasileira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da Copa Sul-Americana.

Os convocados, por sua vez, começarão a se apresentar na Granja Comary nesta quarta-feira. A chegada dos atletas está prevista para o período da manhã, quando serão iniciadas as avaliações médicas. À tarde, Ancelotti comandará o primeiro treinamento com o elenco montado para tentar buscar o hexacampeonato mundial.

Neymar na Vila

Neymar marcou presença no jogo da última quarta-feira na Vila Belmiro, o primeiro após a convocação para o Mundial. O jogador chegou acompanhado da filha Mavie e assistiu à partida contra o San Lorenzo do camarote. Em determinado momento, ele foi aplaudido por torcedores do time argentino.

Com a convocação, Neymar quebrou um jejum de jogadores do Santos em Copas do Mundo. A última vez que o clube teve um representante no torneio foi em 2010, há 16 anos, quando Robinho foi convocado por Dunga, técnico da Seleção na ocasião. Ele também se tornou o 15º atleta do Peixe a ser convocado pela Seleção para uma Copa do Mundo.

Final de jogo na Vila Belmiro. O Santos empata com o San Lorenzo em 2 a 2. pic.twitter.com/h3KCqz8yLi — Santos FC (@SantosFC) May 20, 2026

Ele não era convocado para defender a Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando foi titular na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Na oportunidade, o craque disputou 45 minutos, mas sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e saiu chorando de campo. Agora, terá a chance da "última dança" na Copa do Mundo.

Desde seu retorno ao Santos em 2025, Neymar somou 43 jogos pelo clube, com 17 gols marcados e oito assistências, de acordo com dados da plataforma Ogol.

Situação na tabela

Com o empate, o Santos viu sua situação se complicar na Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e continua na lanterna do Grupo D, chegando aos quatro pontos. Agora, porém, o time já não tem mais chances de ser líder e, portanto, de se classificar direto às oitavas de final. Para ir ao menos aos playoffs, os donos da casa precisam de uma vitória contra o Deportivo Cuenca-EQU, além de torcer por um tropeço do Deportivo Recoleta-PAR.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)