Cuca admite preocupação com momento do Santos e reconhece: "Não temos elenco para três frentes"

O técnico Cuca se disse preocupado com o atual momento do Santos não só na Copa Sul-Americana, mas durante sua passagem, que completou dois meses recentemente. O Peixe tem conseguido impor seu futebol e feito bons jogos, mas ainda tem pecado em detalhes que impediram resultados melhores. Um exemplo foi o empate em 2 a 2 com o San Lorenzo, na Vila Belmiro, na última quarta-feira.

O Santos abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas sofreu o empate em menos de 15 minutos na etapa final. No lance do segundo gol, o Peixe ainda estava com um jogador a menos.

Dos 16 jogos de Cuca no comando do clube, o Santos saiu na frente e levou o empate em sete deles. A dificuldade em segurar resultados tem sido um dos maiores problemas até o momento.

O baixo número de vitórias também preocupa. São apenas quatro triunfos em 16 partidas, com outros oito empates e quatro derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 41,6%.

"[O torcedor] tem muito a se preocupar. Eu estou muito preocupado. Você acha que o torcedor vai estar feliz com o time ganhando por 1, 2 a 0, e sempre cedendo o empate? Tem jogado um tempo bem, mas não é suficiente. Às vezes, é preferível não jogar bem e ganhar em algumas situações. Na maioria das vezes, não, o resultado vem de acordo com as atuações”, afirmou Cuca.

“Agora, é claro que é preocupante, e pelo desequilíbrio que temos no elenco. Não é crítica a ninguém, mas temos que ser criativos, corrigir, encontrar jogadores que possam nos servir e recuperar jogadores que temos aqui. As vitórias dão confiança. Tivemos duas vitórias seguidas e fizemos o pior jogo do ano em seguida. Hoje, fizemos um primeiro tempo bom, 20, 25 minutos do segundo tempo regular, no mesmo nível do adversário, e depois entregamos um resultado como esse, que nos deixaria em primeiro lugar com 2 a 0. Ainda podemos classificar, acho que vamos, mas ainda não é suficiente", acrescentou.

Cuca também chegou a cobrar a diretoria santista, ainda que indiretamente, por reforços. O treinador entende não ter peças de reposição à altura em meio às diversas lesões do elenco no momento e disse que o Peixe não tem elenco suficiente para competir em três frentes.

O Santos, vale lembrar, está brigando contra o rebaixamento no Brasileirão enquanto busca a classificação aos playoffs da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o clube já está garantido nas oitavas.

"Para nós, faltou mais malandragem em um jogo desse naipe, e fomos penalizados dessa forma muito dolorida. É incrível. Lógico que vale a pena classificar, mas não temos elenco para três frentes. Cabe a gente no meio do ano arrumar, equilibrar bem mais o elenco. Aonde você encontra jogadores hoje dentro do orçamento que você tem para gastar, se é que temos? Também não sei", questionou Cuca.

"É uma dificuldade muito grande. Temos que pensar bem nas coisas, ter a cabeça no lugar. Se vencermos por 2 ou 3, ainda classificamos. Grupo muito igual, todo mundo empatando. É o cálculo que estávamos fazendo. O Brasileiro é preocupante, mais do que tudo. Jogamos contra o Grêmio e depois fecha com o Vitória, e você vai ficar dois meses em cima do que você fizer nesses dois jogos. Pode cair para a zona de rebaixamento, somar seis pontos, ficar a quatro, três do rebaixamento. É ver o que vamos fazer de melhor", concluiu.

Final de jogo na Vila Belmiro. O Santos empata com o San Lorenzo em 2 a 2. pic.twitter.com/h3KCqz8yLi — Santos FC (@SantosFC) May 20, 2026

Situação na tabela

Com o empate, o Santos viu sua situação se complicar na Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e continua na lanterna do Grupo D, chegando aos quatro pontos. Agora, porém, o time já não tem mais chances de ser líder e, portanto, de se classificar direto às oitavas de final. Para ir ao menos aos playoffs, os donos da casa precisam de uma vitória contra o Deportivo Cuenca-EQU, além de torcer por um tropeço do Deportivo Recoleta-PAR.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)