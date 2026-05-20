Com Neymar na Vila, Santos homenageia convocação com patch na camisa

O Santos prestou mais uma pequena homenagem à convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. O Alvinegro Praiano entrará em campo com um patch comemorativo na camisa na partida contra o San Lorenzo, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

O patch se encontra pouco abaixo da gola, centralizado entre a marca da Umbro e o escudo do Santos, com o seguinte escrito: "10 da Seleção".

Neymar marcou presença no jogo na Vila Belmiro, o primeiro após a convocação para o Mundial. O jogador chegou acompanhado da filha Mavie e assistiu à partida contra o San Lorenzo do camarote. Em determinado momento, ele foi aplaudido por torcedores do San Lorenzo.

O astro ficou fora do jogo desta quarta-feira devido a dores na panturrilha direita. Segundo o ge, o craque teve constatado um edema no local, mas a princípio, não preocupa para a Copa. A tendência, entretanto, é que ele não atue mais pelo Santos até o Mundial.

Neymar voltou ao Santos em janeiro de 2025 com o principal objetivo de disputar sua última Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. Internamente, o Peixe observou uma evolução física importante do atacante, além de comprometimento nos treinamentos. Apesar das recorrentes lesões, o esforço do atleta é visto como recompensado com a convocação.

Com a convocação, Neymar quebrou um jejum de jogadores do Santos em Copas do Mundo. A última vez que o clube teve um representante no torneio foi em 2010, há 16 anos, quando Robinho foi convocado por Dunga, técnico da Seleção na ocasião. Ele também se tornou o 15º atleta do Peixe a ser convocado pela Seleção para uma Copa do Mundo.

Ele não era convocado para defender a Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando foi titular na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Na oportunidade, o craque disputou 45 minutos, mas sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e saiu chorando de campo. Agora, terá a chance da "última dança" na Copa do Mundo.

Desde seu retorno ao Santos em 2025, Neymar somou 45 jogos pelo clube, com 17 gols marcados e oito assistências, de acordo com dados da plataforma Ogol.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)