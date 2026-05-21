Atuações do Santos: veja quem foi bem e quem foi mal no empate contra o San Lorenzo

O Santos cedeu o empate em 2 a 2 ao San Lorenzo na noite da última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Alguns nomes deixaram o campo como destaques positivos, como Gabriel Bontempo, Willian Arão e Gabigol, enquanto Miguelito, Adonis Frías e Igor Vinícius passaram longe de brilhar.

Gabigol foi o melhor em campo do lado santista. O atacante não esteve em uma noite brilhante, mas fez o que se espera dele: foi decisivo. O camisa 9 deu a assistência para o gol de Bontempo e teve muitos méritos no passe final para Bontempo. Se mostrou muito ativo em campo, pedindo a bola e chamando a responsabilidade. No fim do primeiro tempo, ainda fez o segundo gol do Peixe. Foi protagonista.

Bontempo também teve uma noite positiva na Vila Belmiro. O Menino da Vila foi às redes novamente no que se tornou uma de suas melhores características: pisar na área. O garoto se movimentou bastante ao longo da partida, participando de triangulações e trocas de passes rápidas. Também mostrou muita intensidade, fazendo um bom jogo de maneira geral.

Willian Arão também fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. O volante foi peça importante para ajudar a desafogar o Santos na saída de bola e se posicionou bem na marcação, acertando o tempo dos botes e sendo preciso. Deixou o ritmo cair na segunda etapa, assim como os demais, mas foi bem.

Por outro lado, Miguelito não aproveitou a grande oportunidade que recebeu como titular. O meia-atacante se movimentou bastante e participou do primeiro gol, mas tomou muitas decisões erradas ao longo do jogo, errando passes e mostrando desatenção em alguns lances. Foi substituído com menos de 15 minutos do segundo tempo, deixando a desejar.

Oliva, por sua vez, acabou ficando muito marcado pela grande chance perdida no segundo tempo, na qual poderia ter feito o terceiro gol e mudado totalmente o panorama do fim do jogo. Apesar disso, fez um jogo regular.

Enquanto isso, Adonis Frías e Igor Vinícius falharam no lance do primeiro gol argentino. O zagueiro cabeceou e afastou muito mal, e o lateral direito também subiu para cortar, deixando o atacante do San Lorenzo sozinho na sobra. O gol iniciou a reação do time argentino, que empatou no fim em mais um lance de desatenção geral defensiva do Peixe.

Situação na tabela

Com o empate, o Santos viu sua situação se complicar na Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e continua na lanterna do Grupo D, chegando aos quatro pontos. Agora, porém, o time já não tem mais chances de ser líder e, portanto, de se classificar direto às oitavas de final. Para ir ao menos aos playoffs, os donos da casa precisam de uma vitória contra o Deportivo Cuenca-EQU, além de torcer por um tropeço do Deportivo Recoleta-PAR.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)