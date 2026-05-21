Análise: questão física pesa, e Santos se vê ruir novamente em empate contra o San Lorenzo

O Santos abriu uma vantagem de 2 a 0, mas não matou o jogo quando teve a chance, desmoronou fisicamente e cedeu o empate em 2 a 2 ao San Lorenzo na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Peixe, agora, se complicou no torneio e já não tem mais chances de ser líder do grupo e, consequentemente, de ir diretamente às oitavas de final.

Como foi o jogo?

O técnico Cuca mandou a campo um time bastante mexido em relação ao último jogo. Ao todo, foram cinco alterações, das laterais ao ataque. Igor Vinícius retornou e Barreal começou jogando improvisado do lado esquerdo. Já no meio-campo, Oliva ganhou chance na vaga de Gustavinho, enquanto Gabigol e Miguelito receberam oportunidade no setor ofensivo.

O Santos teve o início de jogo dos sonhos, com muita movimentação e troca de passes rápidos. Praticamente após o apito inicial, o Peixe encontrou um contra-ataque e foi letal. Rollheiser iniciou a jogada e tocou para Miguelito, que enfiou boa bola para Gabigol. O camisa 9 deu uma de garçom e encontrou passe na segunda trave para Bontempo, que só completou para as redes. Um início de jogo muito positivo para o Peixe.

Depois de abrir o placar, porém, o Santos pareceu se acomodar um pouco c0m o resultado. O Peixe entregou a posse ao San Lorenzo e esteve mais passivo em campo, assistindo o time argentino rodar a bola e tentar uma infiltração. Nesse sentido, o sistema defensivo do time da casa mereceu um destaque, uma vez que não sofreu em praticamente nenhuma chegada do rival. Ainda que não tivesse domínio das ações com a bola, o clube da Baixada Santista teve o controle do jogo.

O Santos, contudo, não conseguiu se impor totalmente na partida. Após os 30 minutos, o Peixe teve dificuldades para trocar passes e, sobretudo, para sair do campo de defesa. Apostou muito nas bolas longas, mas não conseguiu com que seus atacantes retessem a bola no ataque. Enquanto isso, o San Lorenzo foi crescendo na partida, principalmente com jogadas pelo lado direito. Ainda assim, o gol de Brazão não foi muito ameaçado.

E como diz um dos mais famosos ditados do futebol: quando o jogo está difícil, a bola parada resolve. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois de baixar o ritmo e deixar o San Lorenzo crescer, o Santos conseguiu uma falta frontal para o gol - o mesmo local do único gol de falta da equipe na atual temporada. E coube a Gabigol bater a falta, do mesmo lugar, e marcar o segundo gol do Peixe, o da tranquilidade. Com isso, os donos da casa tiraram um peso dos ombros e levaram uma vantagem importantíssima para a etapa final.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, Cuca foi forçado a fazer uma substituição. Rollheiser sentiu dores ainda no primeiro tempo e acabou substituído no intervalo, com Gustavo Henrique sendo acionado e entrando em seu lugar. Com tal mudança, Willian Arão baixou para formar uma linha de três na defesa, com Igor Vinícius e Barreal como alas e Gabigol e Miguelito como dupla de ataque.

Os primeiros 10 minutos do Santos após a volta do intervalo foram positivos se considerarmos apenas a manutenção do resultado. O San Lorenzo ficou com a bola, e o Peixe passou apenas a se defender, com o duelo ganhando contornos de maior tensão. Mesmo com a boa vantagem, os donos da casa tentaram explorar o contra-ataque, mas sem ter jogadores de velocidade para buscar jogadas deste tipo.

Com 15 minutos, Miguelito saiu para a entrada de Rony, que entrou com muita vontade. O camisa 11 trouxe a principal característica que faltava ao time: a velocidade para desafogar as jogadas e iniciar contra-ataques. Foi em uma delas que o Peixe quase marocu o terceiro. O atacante conseguiu ótimo pivô e Oliva ficou com caminho livre, mas ao invadir a área, demorou na tomada de decisão e finalizou mascado, vendo a bola bater no travessão.

Final de jogo na Vila Belmiro. O Santos empata com o San Lorenzo em 2 a 2. pic.twitter.com/h3KCqz8yLi — Santos FC (@SantosFC) May 20, 2026

Mas mesmo com a partida controlada, o Santos precisou se complicar sozinho. Em uma jogada que parecia inofensiva, Nicolás Tripichio cortou o improvisado Barreal e cruzou para o meio. O cruzamento parecia ter sido cortado por Adonis Frías, mas na sobra, De Ritis apareceu nas costas de Igor Vinícius e cabeceou para o fundo das redes, recolocando o San Lorenzo no jogo - que ficou perigoso para o Peixe.

Foi a partir deste momento que o Santos começou a desmoronar mentalmente, uma vez que o físico já estava em nítida queda desde o final do primeiro tempo. Cuca se viu forçado a promover mais modificações na equipe por força do cansaço e, claramente, como dito pelo técnico, os reservas não possuem a mesma qualidade dos titulares. O Peixe não conseguiu segurar o ímpeto final do rival e sofreu o empate em mais um lance de grande desatenção defensiva.

O time deixou passar um passe entrelinhas, e Auzmendi saiu cara a cara com Brazão, momentos depois de Oliva perder uma oportunidade cara a cara com o goleiro do San Lorenzo. Em suma, o Santos fez um primeiro tempo regular, um início de segundo tempo decente, mas colocou tudo a perder e poderia, inclusive, ter sofrido a virada nos minutos finais da partida. Mais um resultado ruim e que, possivelmente, traz mais um jogo para um time que já se encontra em frangalhos fisicamente.

Situação na tabela

Com o empate, o Santos viu sua situação se complicar na Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e continua na lanterna do Grupo D, chegando aos quatro pontos. Agora, porém, o time já não tem mais chances de ser líder e, portanto, de se classificar direto às oitavas de final. Para ir ao menos aos playoffs, os donos da casa precisam de uma vitória contra o Deportivo Cuenca-EQU, além de torcer por um tropeço do Deportivo Recoleta-PAR.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)