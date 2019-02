“Craque atual” do Paulista pelo Santos, Jean Mota sonha com a Seleção

Jean Mota é o artilheiro do Campeonato Paulista, com sete gols em sete partidas, além de ser o maior finalizador e quem mais cria chances no Santos. Os números fazem ele admitir ser o craque “atual” da competição.

“Pelos números, até aqui (craque do Paulista). O Santos é grande, temos de almejar títulos. Não adianta falar de números pessoais, mas não conquistarmos títulos. A gente sempre tem metas e eu espero que possa alcançar e aumentar esses números”, disse Jean, em entrevista coletiva.

Confiante e em alta sob o comando de Jorge Sampaoli, Jean já sonha com uma convocação de Tite para a seleção brasileira.

“Questão do Sampaoli foi meu posicionamento, um cara que me deixou à vontade, me deixou mais solto. Eu continuei trabalhando, procurei sempre ouvir as criticas, ver onde estava errando e o que poderia melhor. Me cuidei bastante nas férias para voltar bem no começo do ano. O psicológico foi fundamento para mim, voltar a ter confiança e jogar com alegria. Essa é a palavra: confiança. A torcida vai querer cobrar à medida que a gente se destaca. Estou confiante e espero dar meu melhor dentro de campo”, afirmou.

“É um sonho de todo jogador chegar à seleção brasileira. Temos muito ainda a conquistar. Estou no Santos, há uma visibilidade no mundo inteiro. Por que não sonhar? É passo a passo, que sempre chegaremos lá”, concluiu.

Se Sampaoli não poupá-lo, Jean Mota terá a chance de manter a boa fase e aumentar seu scout diante do Palmeiras, sábado, na arena do rival, pela oitava rodada do Paulistão.

