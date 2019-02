Jean Mota vê Santos favorito contra o Palmeiras e “pede” para não ser poupado

O elenco do Santos absorveu o discurso de protagonismo do técnico Jorge Sampaoli. Um exemplo é assumir o favoritismo antes de clássicos.

Foi assim com Carlos Sánchez antes da partida contra o São Paulo e nesta quarta-feira, na entrevista de Jean Mota. O próximo adversário é o Palmeiras, sábado, na arena do rival, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

“Temos que pensar que somos favoritos, sim. Jogamos no Santos, não sabemos como será, mas temos que confiar na gente. Se não confiarmos, quem vai confiar?”, disse Jean, artilheiro do Estadual.

“Todo clássico é muito difícil, importante, torcida leva muito à risca isso e a gente também. Nunca queremos perder o clássico. Temos dois jogos importantes, classificação na Sul-Americana e o clássico antes. Clássico serve de preparação, será difícil, esperamos dar nosso melhor para sair vitorioso”, completou.

Sampaoli deve poupar parte dos titulares diante do Palmeiras pensando no River Plate-URU, terça, no Pacaembu, pela volta da primeira fase da Sul-America (na ida, 0 a 0). Jean, em campo em todas as partidas da temporada, não quer ser preservado.

“Clássico é diferente, mas temos jogo que vale classificação. Todos treinaram normal, quem jogou e não jogou. Deve decidir entre quinta e sexta quem joga. Vai ver quem está 100%, quem tiver condições não deve ser poupado. Eu quero, clássico é sempre bom jogar”, concluiu.

