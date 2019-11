Caio Henrique é bem avaliado, mas Santos não deve tentar retorno; entenda

Caio Henrique, um dos destaques do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, é bem avaliado pela equipe de análise de desempenho do Santos. Mesmo assim, o retorno ao clube de formação em 2020 é inviável.

Caio está emprestado pelo Atlético de Madrid até dezembro e há chance de permanecer no futebol brasileiro na próxima temporada. O problema relacionado ao Peixe, porém, vem do passado.

Parte da atual diretoria santista é contra qualquer chance da volta do jovem de 22 anos por causa da saída conturbada em 2016. A proposta foi baixa,v não houve acerto pela renovação do contrato e Caio saiu para o Atlético por pouco mais de R$ 1 milhão e um salário muito maior, sem nem estrear como profissional.

Em entrevista à Gazeta Esportiva concedida em junho, Caio Henrique falou sobre o sonho de atuar profissionalmente pelo time do coração.

“Conversamos com o Santos antes de acertar com o Paraná (em 2018), era um momento político conturbado, não houve acerto. Mas não guardo rancor nem mágoa. Não acho que o Santos errou, cada um com suas razões. Clube onde eu me formei, clube do coração. Sempre torço para que as coisas aconteçam. Daqui a um tempo, quem sabe voltar para casa? Tenho que pensar no meu trabalho no Fluminense, mantendo a pegada. Assim coisas boas surgem”, disse Caio.

O Santos pensou em contratar Caio no ano passado, mas não levou a negociação adiante. O destino foi o Paraná, nas últimas horas da janela de transferências.

Caio Henrique é meia de origem, mas se firmou como lateral-esquerdo em 2019 e foi convocado pela seleção olímpica recentemente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com