Palmeiras adota cautela e vive expectativa por retorno de Paulinho na Copa do Brasil

Por Vinícius Salgado

O Palmeiras segue adotando cautela no processo de recuperação de Paulinho e trabalha com a possibilidade de o camisa 10 voltar a ser opção na estreia da equipe na quinta fase da Copa do Brasil. Em processo de recondicionamento físico, o jogador tem participado de grande parte das atividades no dia a dia com o restante do elenco.

O clube evita estabelecer uma data definitiva e aguarda as respostas do atleta nos treinamentos.

Enquanto isso, Paulinho segue trabalhando diariamente com a equipe de preparação física e participa das atividades com bola. A expectativa é a de que o atacante possa ao menos ser relacionado nos compromissos da Copa do Brasil, ainda que sem status de titular imediato.

A partida em questão será contra o Jacuipense, no dia 23 de abril, quando o Palmeiras começa a brigar por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida está marcada para acontecer no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). Antes disso, Paulinho deve ser apenas espectador nos compromissos, enquanto tenta se integrar cada dia mais ao time. Mesmo sem jogar, viajou com o restante do elenco para os jogos contra o Bahia, em Salvador, e Junor Barranquilla, na Colômbia. Ele, contudo, não foi relacionado para nenhum deles.

Relembre a situação de Paulinho

Quando ainda pertencia ao Atlético-MG, Paulinho precisou passar por cirurgia para correção de uma lesão por estresse na tíbia da perna direita, em 2024, e chegou ao Palmeiras em recuperação do procedimento. Segundo reforço mais caro do clube, o jogador ficou fora de todo o Campeonato Paulista, do início do Brasileirão e da primeira fase da Libertadores.

Paulinho só estreou pelo Verdão em abril de 2025. A tendência era de que Paulinho estivesse 100% para a disputa do Mundial, que aconteceu entre junho e julho do último ano, nos Estados Unidos. Contudo, o atleta precisou seguir um cronograma individual para controle de carga e tinha tempo contado para estar em campo.

Após o torneio, o Departamento Médico do Palmeiras optou por realizar um novo procedimento para que o atleta não sofresse riscos nem se desgastasse mais. Assim, Paulinho passou pela nova cirurgia no fim de julho e, desde então, vem sendo desfalque para o Verdão.

Os números de Paulinho no Palmeiras

Ao todo, ele disputou 16 partidas pelo time paulista, apenas uma como titular, marcou três gols e deu duas assistências.

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