Corinthians x Santa Fé: veja onde assistir ao duelo pela Libertadores

Após a disputa do Derby no último domingo, o Corinthians volta a campo já nesta quarta, quando enfrenta o Santa Fé, da Colômbia, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O confronto está agendado para as 21h30 (de Brasília) e marca a estreia do Timão na Neo Química Arena pela competição.

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Como chegam as equipes

Após segurar um empate em 0 a 0 com dois a menos no clássico contra o Palmeiras no fim de semana, o Corinthians precisa virar a chave para seguir somando pontos na Libertadores. Na primeira rodada do torneio continental, o Timão estreou com uma boa vitória por 2 a 0 sobre o Platense, na Argentina, e busca mais um triunfo nesta quarta para permanecer na ponta do grupo E, com três pontos.

Para o confronto, Fernando Diniz segue com os desfalques de: Charles (lesão no tornozelo direito), Kaio César (transição física), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita), Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis). Reintegrado aos treinos nesta segunda, Alex Santana não está inscrito nesta primeira fase do torneio.

Por sua vez, o Santa Fé ainda busca sua primeira vitória na Libertadores. A equipe apenas empatou com o Peñarol na estreia da competição em 1 a 1 e é a terceira colocada da chave, com um ponto. Na temporada, o clube colombiano enfrenta um jejum de quatro jogos, somando três empates e uma derrota no recorte. No torneio local, ocupa a 13ª posição com 20 pontos conquistados em 16 rodadas.

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