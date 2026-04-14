Reintegrado ao Corinthians, Alex Santana é ausência na fase de grupos da Libertadores

Apesar de ter sido reintegrado às atividades do elenco do Corinthians nesta segunda-feira, Alex Santana não reforçará a equipe na partida desta quarta, diante do Santa Fé, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O duelo será às 21h30 (de Brasília) e marca a estreia do Alvinegro na Neo Química Arena pelo torneio.

Alex Santana não pode entrar em campo pelo Corinthians na fase de grupos da competição continental, visto que não figura entre os inscritos do Timão para esta primeira fase da Libertadores.

Ele apenas poderá defender o Alvinegro pelo torneio caso a equipe avance às oitavas de final, já que uma nova relação de atletas inscritos pelo clube é feita a cada fase, permitindo assim novos jogadores a entrarem em campo.

Por enquanto, Alex Santana será opção para Fernando Diniz apenas em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, competição na qual o Corinthians estreia na próxima semana, diante do Barra-SC.

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Última atuação

A última vez que Alex Santana disputou uma partida oficial foi em outubro de 2025, quando entrou em campo pelo Grêmio, em duelo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Desde então, não defendeu mais a equipe gaúcha até o final de seu empréstimo.

No início deste ano, ele retornou ao Corinthians, mas passou a treinar separado do elenco por não estar nos planos de Dorival Júnior, demitido do Timão na última semana. Sua última partida pelo Alvinegro foi em maio do ano passado, contra o Racing, do Uruguai, pela Sul-Americana.

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