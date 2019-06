Destaque no Fluminense, Caio Henrique espera voltar ao Santos no futuro: “Clube do coração”

Caio Henrique ficou perto de voltar ao Santos em abril de 2018, quando o Atlético de Madrid (ESP) optou pela liberação por empréstimo. O desacerto com a diretoria e o limite para transferências internacionais fizeram com que o meia reforçasse o Paraná – e fosse rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no fim da temporada.

E a volta por cima ocorreu no Fluminense. O Menino da Vila atuou em 34 dos 35 jogos no primeiro semestre, frequentemente como lateral-esquerdo, e esteve na pré-lista da seleção olímpica para o Torneio de Toulon. O meia de 21 anos, porém, não acha que o Peixe errou em deixar de contratá-lo. E espera voltar para onde foi criado no futuro.

“Conversamos com o Santos antes de acertar com o Paraná, era um momento político conturbado, não houve acerto. Mas não guardo rancor nem mágoa. Não acho que o Santos errou, cada um com suas razões. Clube onde eu me formei, clube do coração. Sempre torço para que as coisas aconteçam. Daqui a um tempo, quem sabe voltar para casa? Tenho que pensar no meu trabalho no Fluminense, mantendo a pegada. Assim coisas boas surgem”, disse Caio, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Caio Henrique foi negociado pelo Alvinegro antes mesmo de estrear como profissional. O Atlético de Madrid pagou R$ 1,8 milhão em 2016.

“Quando fui para o Atlético de Madrid, nem completei 18 anos, era um menino. Fiquei dois anos lá, pude amadurecer muito na parte profissional, mas ainda como pessoa. Adquiri nova cultura, idioma, tudo novo. Com esses dois empréstimos, amadureço cada vez mais. Cheguei no Fluminense um outro jogador”, completou o meio-campista.

Caio Henrique está emprestado pelo Atlético ao Fluminense até dezembro. O lateral-esquerdo sob o comando de Fernando Diniz recebeu sondagens da Europa e pode sair nessa janela de transferências, a partir de julho.

