Barreal lamenta derrota do Santos e afirma: "Era jogo para ganhar"

Neste domingo, o Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 2, na Vila Belmiro, em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols do Peixe, Barreal lamentou o resultado e afirmou que "era jogo para ganhar".

"Triste, triste porque a gente não merecia essa derrota, era um jogo para ganhar, para somar 3 pontos, para dar uma escapada também da zona de baixo. Mas não conseguimos e temos que trabalhar, dentro e fora de campo, temos que trabalhar", iniciou o jogador.

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O meia-atacante, que hoje atuou improvisado na lateral esquerda, marcou o segundo do Santos no jogo e colocou o time em vantagem novamente. No entanto, o Fluminense empatou logo em seguida, justamente pelo lado esquerdo da defesa, onde ele deveria estar para evitar a investida carioca.

"O árbitro falou para sair, aí demoramos um pouco para fazer a troca, acho que também foi inocência da nossa parte. Mas acontece, aí eles fizeram o gol muito rápido, depois a gente tomou virada. Temos que continuar trabalhando, melhorando muitas coisas dentro e fora de campo e seguir para frente", explicou Barreal.

Situação do Santos

Com a derrota, o Santos aparece na 15ª posição da tabela, com 13 pontos - apenas um a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Santos

Santos x Coritiba (Copa do Brasil)

Data e horário: 22 de abril de 2026 (quarta-feira) 19h30

Local: Vila Belmiro, em Santos