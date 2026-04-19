Neymar perde chance, e Santos toma virada do Fluminense pelo Brasileirão

O Santos chegou a sair na frente, mas acabou derrotado por 3 a 2 pelo Fluminense na tarde deste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O gol da vitória foi marcado por John Kennedy, pouco depois de Neymar desperdiçar uma chance clara.
Situação da tabela
Com o resultado, o Santos aparece na 15ª posição da tabela, com 13 pontos somados. Por sua vez, o Fluminense ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 23 pontos - três a menos que o líder Palmeiras.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪SANTOS 2 X 3 FLUMINENSE🟢🔴
🏆 Competição: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Gabigol, Luan Peres (Santos); Bernal, Alisson, Otávio (Fluminense)
Gols
⚽Gabigol, aos 9' do 1ºT (Santos)
⚽Savarino, aos 24' do 1ºT (Fluminense)
⚽Barreal, aos 11' do 2ºT (Santos)
⚽Castillo, aos 14' do 2ºT (Fluminense)
⚽John Kennedy, aos 40' do 2ºT (Fluminense)
Como foi o jogo
Primeiro tempo
O Santos inaugurou o placar logo aos nove minutos de jogo, com Gabigol. Após roubada de bola de Willian Arão no campo de ataque, Neymar conduziu em direção ao gol e acionou Gabigol, que finalizou de perna direita para balançar as redes. Na sequência, o camisa 9 teve outra oportunidade clara de gol, mas mandou para fora da meta, depois de jogada com Neymar e Barreal.
O Fluminense deixou tudo igual na partida aos 24 minutos. Aproveitando erro de Arão, Castillo entregou para Savarino, que recebeu pela direita do ataque e finalizou de longe para acertar o ângulo de Gabriel Brazão. No restante do primeiro tempo, após a pressão do Santos nos minutos iniciais, o Fluminense reagiu e passou a ter a posse de bola.
Segundo tempo
Aos 11 minutos da etapa complementar, o Santos voltou a ficar em vantagem no marcador. Gabigol carregou pelo lado esquerdo do ataque e, livre de marcação, encontrou Barreal, que girou sobre a marcação e marcou de cavadinha na saída do goleiro Fábio.
No entanto, a vantagem do Peixe pouco durou. Três minutos depois, Castillo marcou para empatar novamente. O centroavante antecipou Lucas Veríssimo após cruzamento de Guga e desviou de cabeça para vencer Brazão. Na reta final, Neymar teve a oportunidade de comandar contra-ataque para o Santos, mas errou no último terço do campo. Do outro lado, John Kennedy foi oportunista e marcou para garantir a virada e a vitória do Fluminense.
Escalações
⚫⚪SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro Díaz); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Moisés (Rafael Gonzaga); Neymar e Gabigol.
Técnico: Cuquinha
🟢🔴FLUMINENSE
Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Hércules e Alisson (John Kennedy); Savarino (Riquelme Felipe), Serna (Renê) e Castillo (Ganso).
Técnico: Luis Zubeldía
Próximos jogos
Santos
Santos x Coritiba (Copa do Brasil)
Data e horário: 22 de abril de 2026 (quarta-feira) 19h30
Local: Vila Belmiro, em Santos
Fluminense
Operário x Fluminense (Copa do Brasil)
Data e horário: 23 de abril de 2026 (quinta-feira) 21h30
Local: Estádio Germano Kruger, no Paraná