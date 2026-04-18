Com possível baixa de Rony, Moisés pode ter primeira sequência de titular no Santos

O Santos segue em preparação para mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Santos recebe o Fluminense na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada da competição. A partida é vista com bons olhos por Moisés, que pode ganhar sua primeira sequência como titular no Peixe.

Domingo é dia de Vila Belmiro! ⚪⚫ 👑 Garanta seu lugar em https://t.co/3Kkb3KDWtw pic.twitter.com/9CQSBiWCHo — Santos FC (@SantosFC) April 17, 2026

O elenco do Santos se reapresentou na última quarta, um dia depois do empate em 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana. Durante as atividades no CT Rei Pelé, o atacante Rony sofreu com dores no tornozelo direito e não treinou desde então, sendo dúvida para enfrentar o Fluminense.

Com o possível desfalque do atacante, Moisés surge como principal opção para iniciar a partida, já que ambos disputam posição na equipe da Baixada Santista.

Contratado junto ao Fortaleza em fevereiro, Moisés já soma 11 partidas pelo Santos. No entanto, ele ainda não conseguiu uma sequência como titular e pode, pela primeira vez, iniciar duas partidas seguidas entre os 11 iniciais do Peixe.

Titular no último compromisso do clube, diante do Recoleta, Moisés acumula participações em gols importantes pelo Santos. Ao todo, são três gols e uma assistência, sendo responsável pelo gol da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG no último sábado. Além disso, ele também deu o passe para Neymar inaugurar o marcador do triunfo sobre o Vasco, por 2 a 1. Seus outros dois gols foram marcados diante do Velo Clube e Remo.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação na tabela

O Peixe é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro. O time mineiro ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com 10 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

Próxima partida