Santos x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Após um empate amargo diante do Deportivo Recoleta na Sul-Americana, o Santos busca embalar no Brasileirão. Na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), o Peixe recebe o Fluminense na Vila Belmiro, pela 12ª rodada da competição.
Onde assistir Santos x Fluminense ao vivo?
- TV: Globo
- Streaming: Premiere e GE TV
Como o Santos chega ao confronto
Apesar do empate na Sul-Americana, o Santos mira embalar no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe superou o Atlético-MG, também na Vila Belmiro, e respirou na tabela da competição. O Peixe figura na 15ª colocação com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento, e dois de diferença para o Corinthians, primeira equipe fora da degola.
Para enfrentar os cariocas, Cuca terá o retorno de Mayke, desfalque nos últimos jogos do Santos por ter feito um tratamento com corticoides no joelho, substância que poderia acusar no exame antidoping. Além dele, Veríssimo e Neymar também treinaram nesta sexta e vão a campo.
Por outro lado, Gabriel Menino segue lesionado e desfalca o Peixe, assim como Rony, que sentiu dores no tornozelo na última quarta e não teve condições de treino desde então. Suspenso, Escobar também é baixa para Cuca.
Como o Fluminense chega ao confronto
Já o Fluminense tenta se recuperar após uma dura derrota na Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras foi superado pelo Independiente Rivadavia no Maracanã e ainda não venceu pela competição. No Campeonato Brasileiro, no entanto, a equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a quarta colocação da tabela com 20 pontos e visita o Santos com o objetivo de voltar a vencer pelo torneio após uma derrota para o Flamengo e um empate contra o Coritiba.
Suspensos, Martinelli e Canobbio desfalcam o Fluminense em São Paulo. Além deles, Lucho Acosta, Soteldo, Nonato, Germán Cano e Matheus Reis, todos entregues ao DM, também não estão à disposição de Zubeldia.
Buscando sempre valorizar as nossas categorias de base e mantendo o processo de evolução para os profissionais, o Peixão renovou nesta semana com três importantes #MeninosDaVila para o elenco. Pra cima deles! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/TEMhblrpJL
— Santos FC (@SantosFC) April 17, 2026
Histórico de confronto entre Santos x Fluminense
As equipes acumulam 97 confrontos na história e possuem um retrospecto equilibrado. O Santos leva vantagem com 38 vitórias, apenas uma a mais que o Fluminense, que soma 37 triunfos. Os outros 22 duelos terminaram em empate.
Últimos duelos:
- 31/08/2025 - Santos 0 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro
- 13/04/2025 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
- 29/11/2023 - Santos 0 x 3 Fluminense - Campeonato Brasileiro
- 29/07/2023 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
- 01/08/2022 - Santos 2 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro
Estatísticas
Santos no Brasileirão
- 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
- 14 gols marcados
- 16 gols sofridos
- Artilheiros: Gabigol e Neymar (3 gols)
Fluminense no Brasileirão
- 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
- 18 gols marcados
- 13 gols sofridos
- Artilheiro: John Kennedy
Prováveis escalações
Provável escalação do Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão (Oliva), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés; Neymar e Gabriel Barbosa
Técnico: Cuca
Provável escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Bernal e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy
Técnico: Luis Zubeldía
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Arbitragem de Santos x Fluminense
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
- Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha
- VAR: Rodolpho Toski Marques
Ficha técnica
- Jogo: Santos x Fluminense
- Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Vila Belmiro
- Onde Assistir: Globo, GE TV e Premiere