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Santos x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

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Foto: Raul Baretta/ Santos FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/04/2026 às 20:00

Após um empate amargo diante do Deportivo Recoleta na Sul-Americana, o Santos busca embalar no Brasileirão. Na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), o Peixe recebe o Fluminense na Vila Belmiro, pela 12ª rodada da competição.

Onde assistir Santos x Fluminense ao vivo?

  • TV: Globo
  • Streaming: Premiere e GE TV

 

Como o Santos chega ao confronto

Apesar do empate na Sul-Americana, o Santos mira embalar no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe superou o Atlético-MG, também na Vila Belmiro, e respirou na tabela da competição. O Peixe figura na 15ª colocação com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento, e dois de diferença para o Corinthians, primeira equipe fora da degola.

Para enfrentar os cariocas, Cuca terá o retorno de Mayke, desfalque nos últimos jogos do Santos por ter feito um tratamento com corticoides no joelho, substância que poderia acusar no exame antidoping. Além dele, Veríssimo e Neymar também treinaram nesta sexta e vão a campo.

Por outro lado, Gabriel Menino segue lesionado e desfalca o Peixe, assim como Rony, que sentiu dores no tornozelo na última quarta e não teve condições de treino desde então. Suspenso, Escobar também é baixa para Cuca.

Como o Fluminense chega ao confronto

Já o Fluminense tenta se recuperar após uma dura derrota na Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras foi superado pelo Independiente Rivadavia no Maracanã e ainda não venceu pela competição. No Campeonato Brasileiro, no entanto, a equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a quarta colocação da tabela com 20 pontos e visita o Santos com o objetivo de voltar a vencer pelo torneio após uma derrota para o Flamengo e um empate contra o Coritiba.

Suspensos, Martinelli e Canobbio desfalcam o Fluminense em São Paulo. Além deles, Lucho Acosta, Soteldo, Nonato, Germán Cano e Matheus Reis, todos entregues ao DM, também não estão à disposição de Zubeldia.

Histórico de confronto entre Santos x Fluminense

As equipes acumulam 97 confrontos na história e possuem um retrospecto equilibrado. O Santos leva vantagem com 38 vitórias, apenas uma a mais que o Fluminense, que soma 37 triunfos. Os outros 22 duelos terminaram em empate.

Últimos duelos:

  • 31/08/2025 - Santos 0 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro
  • 13/04/2025 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
  • 29/11/2023 - Santos 0 x 3 Fluminense - Campeonato Brasileiro
  • 29/07/2023 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
  • 01/08/2022 - Santos 2 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro

Estatísticas

Santos no Brasileirão

  • 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
  • 14 gols marcados 
  • 16 gols sofridos
  • Artilheiros: Gabigol e Neymar (3 gols)

 

Fluminense no Brasileirão

  • 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
  • 18 gols marcados 
  • 13 gols sofridos
  • Artilheiro: John Kennedy

 

Prováveis escalações

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão (Oliva), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés; Neymar e Gabriel Barbosa
Técnico: Cuca

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Bernal e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy
Técnico: Luis Zubeldía

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Arbitragem de Santos x Fluminense

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha
  • VAR: Rodolpho Toski Marques

Ficha técnica 

  • Jogo: Santos x Fluminense
  • Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília) 
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Local: Vila Belmiro
  • Onde Assistir: Globo, GE TV e Premiere

 

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