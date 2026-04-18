Santos x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Após um empate amargo diante do Deportivo Recoleta na Sul-Americana, o Santos busca embalar no Brasileirão. Na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), o Peixe recebe o Fluminense na Vila Belmiro, pela 12ª rodada da competição.

Onde assistir Santos x Fluminense ao vivo?

TV: Globo

Globo Streaming: Premiere e GE TV

Como o Santos chega ao confronto

Apesar do empate na Sul-Americana, o Santos mira embalar no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe superou o Atlético-MG, também na Vila Belmiro, e respirou na tabela da competição. O Peixe figura na 15ª colocação com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento, e dois de diferença para o Corinthians, primeira equipe fora da degola.

Para enfrentar os cariocas, Cuca terá o retorno de Mayke, desfalque nos últimos jogos do Santos por ter feito um tratamento com corticoides no joelho, substância que poderia acusar no exame antidoping. Além dele, Veríssimo e Neymar também treinaram nesta sexta e vão a campo.

Por outro lado, Gabriel Menino segue lesionado e desfalca o Peixe, assim como Rony, que sentiu dores no tornozelo na última quarta e não teve condições de treino desde então. Suspenso, Escobar também é baixa para Cuca.

Como o Fluminense chega ao confronto

Já o Fluminense tenta se recuperar após uma dura derrota na Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras foi superado pelo Independiente Rivadavia no Maracanã e ainda não venceu pela competição. No Campeonato Brasileiro, no entanto, a equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a quarta colocação da tabela com 20 pontos e visita o Santos com o objetivo de voltar a vencer pelo torneio após uma derrota para o Flamengo e um empate contra o Coritiba.

Suspensos, Martinelli e Canobbio desfalcam o Fluminense em São Paulo. Além deles, Lucho Acosta, Soteldo, Nonato, Germán Cano e Matheus Reis, todos entregues ao DM, também não estão à disposição de Zubeldia.

Buscando sempre valorizar as nossas categorias de base e mantendo o processo de evolução para os profissionais, o Peixão renovou nesta semana com três importantes #MeninosDaVila para o elenco. Pra cima deles! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/TEMhblrpJL — Santos FC (@SantosFC) April 17, 2026

Histórico de confronto entre Santos x Fluminense

As equipes acumulam 97 confrontos na história e possuem um retrospecto equilibrado. O Santos leva vantagem com 38 vitórias, apenas uma a mais que o Fluminense, que soma 37 triunfos. Os outros 22 duelos terminaram em empate.

Últimos duelos:

31/08/2025 - Santos 0 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro

13/04/2025 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro

29/11/2023 - Santos 0 x 3 Fluminense - Campeonato Brasileiro

29/07/2023 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro

01/08/2022 - Santos 2 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro

Estatísticas

Santos no Brasileirão

3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas

14 gols marcados

16 gols sofridos

Artilheiros: Gabigol e Neymar (3 gols)

Fluminense no Brasileirão

6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

18 gols marcados

13 gols sofridos

Artilheiro: John Kennedy

Prováveis escalações

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão (Oliva), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés; Neymar e Gabriel Barbosa

Técnico: Cuca

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Bernal e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy

Técnico: Luis Zubeldía

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Arbitragem de Santos x Fluminense

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Wilton Pereira Sampaio Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha VAR: Rodolpho Toski Marques

Ficha técnica