Sem Rony, Santos divulga relacionados para duelo contra Fluminense; veja lista

O Santos divulgou, neste sábado, a lista de relacionados para o confronto diante do Fluminense, que acontece no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rony é o principal desfalque. O atacante está com uma torção no tornozelo direito.
Por outro lado, Mayke é a novidade. O lateral direito foi baixa nos últimos jogos por ter usado corticoide no tratamento de lesão no joelho direito.
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— Santos FC (@SantosFC) April 18, 2026
Confira os relacionados do Santos
Goleiros: Gabriel Brazão, Rodrigo Falcão, Diógenes e Joao Pedro
Defensores: Zé Ivaldo, Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Rafael Gonzaga, Luan Peres e Mayke
Meio-campistas: Zé Rafael, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique
Atacantes: Barreal, Robinho Jr, Miguelito, Rollheiser, Moisés, Neymar e Lautaro Díaz
Provável escalação
O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés; Neymar e Gabigol.
Detalhes da partida
SANTOS x FLUMINENSE
Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
Local: Vila Belmiro, em Santos
Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: às 16h (de Brasília)
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