Atuações do Santos: Neymar marca, e erro de Luan Peres custa pontos na Sul-Americana

O Santos ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta na noite da última terça-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Neymar ganhou sequência e marcou para o Peixe, mas não evitou o resultado frustrante. Luan Peres ficou com o destaque negativo pelo pênalti cometido.

O camisa 10 do Peixe obteve a maior nota de acordo com o Sofascore. Além de balançar a rede aos três minutos do primeiro tempo, Neymar criou mais uma grande chance em uma assistência para Gabigol, que perdeu a chance de ampliar. Ele também teve seis passes decisivos, e dez duelos ganhos pelo chão.

Luan Peres, por sua vez, cometeu falha que custou caro. O zagueiro fez um pênalti em cima de Figueredo, aos 43 minutos do primeiro tempo. Brazão não conseguiu defender, e o Santos viu o Recoleta empatar o jogo. Essa foi praticamente a única finalização da equipe paraguaia no jogo.

Antes de perder a chance de deixar o dele no jogo, Gabigol já havia dado a assistência para o gol de Neymar. Em jogada pela esquerda. O camisa 9 foi bem no primeiro tempo, mas depois caiu de rendimento, sem conseguir abrir espaços na defesa, e foi sacado do time.

Gustavo Henrique tem se consolidado cada vez mais no meio-campo do Santos. Desde o começo do jogo, esteve atento à marcação e foi responsável por recuperar muitas bolas, incluindo a da jogada do gol do Peixe. Teve boa visão de jogo para ligar o ataque, mas contou com noite pouco inspirada dos atacantes.

Já Gabriel Bontempo entrou na vaga de Rony entre os titulares em relação ao último jogo, mas não fez um jogo convincente. O Menino da Vila teve altos e baixos e acabou deixando a desejar na conclusão das jogadas, errando o último passe ou a finalização.

Agora, o Peixe volta o foco para o Campeonato Brasileiro, torneio em que ocupa a 15ª posição, com 13 pontos.

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