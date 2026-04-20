Neymar completa três jogos consecutivos pela primeira vez na temporada

Neste domingo, Neymar alcançou uma sequência importante na temporada ao completar três partidas consecutivas atuando durante os 90 minutos. O marco foi atingido na derrota do Santos para o Fluminense, evidenciando uma evolução física do camisa 10 após um período de instabilidade.

Antes disso, o atacante já havia permanecido em campo durante toda a vitória sobre o Atlético-MG e no empate diante do Recoleta, em confronto válido pela Copa Sul-Americana. A sequência marca a primeira vez na atual temporada em que Neymar consegue completar três jogos seguidos sem ser substituído.

A última vez que ele havia conseguido atuar os 90 minutos em três partidas consecutivas foi em julho de 2025. Desde então, o atacante vinha sendo preservado em alguns compromissos ou substituído ao longo das partidas, reflexo de um planejamento físico mais cauteloso adotado pelo Santos.

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Apesar de já ter engatado outras sequências de jogos nesta temporada, Neymar não havia conseguido permanecer em campo até o apito final em todas elas. Agora, o novo cenário indica o novo planejamento do Santos com o jogador, que visa, principalmente, aparecer na lista de Carlo Ancelotti e defender o Brasil na Copa do Mundo.

Sequência do Santos

Agora, o Peixe terá pela frente o Coritiba, na Vila Belmiro, em confronto válido pela quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).

Depois de quatro jogos seguidos atuando diante do torcedor, o Santos volta a jogar fora de casa. No sábado, visita o Bahia, às 18h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.