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Santos lamenta falecimento do pai de Gabriel Brazão e libera goleiro

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Foto: Divulgação/ Santos
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 11:49 • Atualizado 20/04/2026 às 12:15

O Santos comunicou na manhã desta segunda-feira o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do goleiro Gabriel Brazão. Em nota, o clube do litoral paulista lamentou a perda e desejou força ao atleta e aos familiares e amigos de José Roberto.

Gabriel Brazão foi liberado pelo Santos após a morte de seu pai e retornará aos treinos na quinta-feira, quando acontece a reapresentação do elenco após o jogo de estreia na Copa do Brasil. Assim, o atleta deve ser baixa no compromisso contra o Coritiba, que acontece nesta quarta-feira.

Por fim, em solidariedade ao goleiro, o Peixe informou que fará um minuto de silêncio antes da bola rolar para o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, que acontece na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília).

Confira a nota completa divulgada pelo Santos:

"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão.

Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão.

O Clube fará um minuto de silêncio na partida contra o Coritiba, na próxima quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil."

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