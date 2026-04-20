Santos lamenta falecimento do pai de Gabriel Brazão e libera goleiro

O Santos comunicou na manhã desta segunda-feira o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do goleiro Gabriel Brazão. Em nota, o clube do litoral paulista lamentou a perda e desejou força ao atleta e aos familiares e amigos de José Roberto.
O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão.
Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão. 🖤 pic.twitter.com/IiI2DsdNep
— Santos FC (@SantosFC) April 20, 2026
Gabriel Brazão foi liberado pelo Santos após a morte de seu pai e retornará aos treinos na quinta-feira, quando acontece a reapresentação do elenco após o jogo de estreia na Copa do Brasil. Assim, o atleta deve ser baixa no compromisso contra o Coritiba, que acontece nesta quarta-feira.
Por fim, em solidariedade ao goleiro, o Peixe informou que fará um minuto de silêncio antes da bola rolar para o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, que acontece na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília).
Confira a nota completa divulgada pelo Santos:
"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de José Roberto Resende Brazão, pai do nosso goleiro Gabriel Brazão.
Desejamos muita força aos familiares, amigos e, principalmente, ao nosso atleta. A nação santista está junto com você neste momento difícil, Brazão.
O Clube fará um minuto de silêncio na partida contra o Coritiba, na próxima quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil."
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