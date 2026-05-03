Árbitro relata atrasos em clássico, e Santos pode ser punido

O Santos empatou em 1 a 1 com o Palmeiras neste sábado e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar de respirar na competição, o Alvinegro Praiano corre o risco de sofrer punição devido aos atrasos no início de ambos os tempos.

O árbitro Raphael Claus relatou na súmula o atraso dos jogadores santistas para o início do protocolo pré-jogo. A demora fez com que o Peixe entrasse em campo apenas depois da arbitragem e dos atletas do Palmeiras já estarem posicionados.

"Informo que a equipe do Santos atrasou nove minutos para o protocolo inicial da partida, ocasionando a entrada da equipe de arbitragem junto com a equipe do Palmeiras para o campo de jogo. Cabe ressaltar que o hino nacional e os cumprimentos iniciais foram realizados sem a referida equipe (Santos). Por fim, a equipe do Santos adentrou ao campo de jogo onde foi realizado o toss inicial (cara ou coroa) e o atraso de dois minutos para o início da partida", relatou Claus.

Além disso, o árbitro também registrou atraso na volta para o segundo tempo: "Informo que houve um atraso de dois minutos da equipe do Santos para adentrar o campo de jogo no segundo tempo, ocasionando um atraso de dois minutos para o reinício da partida".

Dessa forma, o Santos pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). De acordo com o Artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), as sanções por atraso variam de R$ 100 a R$ 1.000 por minuto.

O que diz o Santos?

Durante a partida, o Santos divulgou uma nota oficial alegando problemas de deslocamento até o Allianz Parque. Por conta disso, a equipe se atrasou nos protocolos, mas afirmou que havia informado a arbitragem.

Após o jogo, o técnico Cuca pediu desculpas pelo ocorrido. Segundo o treinador, houve um erro no trajeto, e os jogadores chegaram ao estádio sem tempo adequado para o aquecimento.

"Quero pedir desculpas pelo nosso atraso. Não conseguimos estar presentes no Hino Nacional. Tínhamos uma programação de sair do hotel uma hora e meia antes, mas não sei por que fizemos um tour em São Paulo. Fomos para a Avenida Paulista, passamos no Ibirapuera e demorou uma hora", disse.

"Chegamos aqui e faltava uma hora para o jogo. Coitado do massagista, que mal deu conta de colocar a bandagem. Os jogadores mal aqueceram e entraram correndo", completou

Leia a nota do Santos na íntegra:

"O Santos FC esclarece que, no fim da tarde deste sábado, sua delegação teve problemas durante o deslocamento do hotel onde estava concentrada até o Allianz Parque. O trajeto, que normalmente é feito em 20 minutos, levou o dobro do tempo.

Esse fato acarretou uma sequência de atrasos nos protocolos oficiais. Assim que chegou ao estádio, a diretoria santista notificou a equipe de arbitragem".

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