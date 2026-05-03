Empate do Santos empurra Inter para o Z4 do Brasileirão

O Santos saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste sábado. Ao empatar com o Palmeiras em 1 a 1, o Peixe empurrou o Internacional para o Z4. O Colorado joga neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Fluminense, no Beira-Rio.

Neste momento, o Internacional abre a degola na 17ª colocação, com 14 pontos somados, um a menos que Santos e Corinthians, 16º e 15º, respectivamente. Logo depois, vem o Cruzeiro em 14º, com 16.

Agora, o Santos seca o Internacional para encerrar a 14ª rodada fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Alvinegro Praiano recebe o Red Bull Bragantino e busca voltar a vencer, já que está há três rodadas sem triunfar no Campeonato Brasileiro.

Antes do confronto contra o Bragantino, o Santos tem outro importante compromisso pela Sul-Americana. O Peixe visita o Deportivo Recoleta em busca de sua primeira vitória pela competição, na qual ocupa a quarta colocação do Grupo D, com apenas dois pontos.

Próximos jogos do Santos

Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)

Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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