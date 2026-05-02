Gabigol busca voltar a marcar contra o Palmeiras em clássico com o Santos

O Santos enfrenta o Palmeiras pela segunda vez na temporada neste sábado. As equipes protagonizam um clássico pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Há cinco jogos sem vencer, o Peixe conta com o brilho de Gabigol para superar o Verdão, segunda maior vítima do atacante na carreira.

Ao todo, Gabogol soma 14 gols marcados em 29 jogos contra o Palmeiras. Contando também as três assistências diante da equipe alviverde, o atacante acumula 17 participações em gols no confronto.

O Verdão fica atrás apenas do Fluminense entre os clubes que mais sofreram gols do camisa 9. Contra o Tricolor das Laranjeiras, Gabigol tem 15 gols e, portanto, caso balance as redes neste sábado, fará com que o Palmeiras empate com a equipe carioca no topo da lista.

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Jejum

Apesar dos bons números diante do Palmeiras, Gabigol vive um jejum de gols contra os alviverdes. São mais de três anos sem balançar as redes do Verdão. A última vez que isso aconteceu foi em 2023, quando marcou dois gols na decisão da Supercopa do Brasil de 2023, em que ajudou o Flamengo a se sagrar campeão daquela edição do torneio ao triunfar sobre o Verdão por 4 a 3.

Desde então, o atacante entrou em campo cinco vezes contra o Palmeiras e não marcou mais gols na equipe. Foram três partidas vestindo a camisa do Flamengo, uma defendendo o Cruzeiro e uma pelo Santos, em janeiro deste ano, quando o Peixe acabou derrotado por 1 a 0 no Campeonato Paulista.

Situação do Santos

Por sua vez, o Santos vem em mais uma sequência ruim na temporada. Já são cinco jogos seguidos sem vencer, que resultam em posições incômodas no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. No Brasileirão, o Peixe é o 17º colocado com 14 pontos somados, abrindo a zona de rebaixamento, enquanto na Copa Continental, é o lanterna do grupo D, com dois pontos na quarta posição.

Detalhes do clássico