Santos atrasa entrada em campo e perde execução do Hino Nacional

O clássico entre Palmeiras e Santos começou com uma cena inusitada neste sábado. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Praiano demorou para entrar em campo no Allianz Parque, e o Hino Nacional foi executado apenas com os jogadores do Palmeiras perfilados.

Os atletas do Santos só apareceram no gramado após o término do hino. Nesse momento, os jogadores do Palmeiras já haviam, inclusive, cumprimentado o árbitro Raphael Claus. O Alvinegro Praiano informou que enfrentou problemas de deslocamento na saída do hotel até o Allianz Parque, levando cerca de 40 minutos no trajeto, o dobro do tempo previsto.

Assim que subiram ao gramado, os jogadores do Santos conversaram com o árbitro Raphael Claus.

Por conta do atraso, a partida começou alguns minutos depois do horário estipulado. Inicialmente marcada para as 18h30 (de Brasília), a bola rolou apenas por volta das 18h33. A diretoria do Santos ainda notificou a equipe de arbitragem assim que chegou ao estádio.

Após o jogo, o Santos pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). De acordo com o Artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), as sanções por atraso variam de R$ 100 a R$ 1.000 por minuto.

Leia a nota do Santos na íntegra:

"O Santos FC esclarece que, no fim da tarde deste sábado, sua delegação teve problemas durante o deslocamento do hotel onde estava concentrada até o Allianz Parque.

O trajeto, que normalmente é feito em 20 minutos, levou o dobro do tempo.

Esse fato acarretou uma sequência de atrasos nos protocolos oficiais.

Assim que chegou ao estádio, a diretoria santista notificou a equipe de arbitragem".

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