Real Madrid vence e Cristiano Ronaldo faz história na Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador de futebol na história a marcar gol em todos os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o português também igualou Lionel Messi com 60 gols anotados apenas na primeira fase da maior competição de clubes do mundo. Tudo isso aconteceu durante a vitória por 3 a 2 do Real Madrid em cima do Borussia Dortmund no Santiago Bernabéu, pela última rodada do Grupo H.

Com o resultado conquistado diante de seu torcedor, os madrilenhos chegam a 13 pontos e avançam às oitavas de final em segundo lugar, atrás do Tottenham, que nessa quarta também entrou em campo e atropelou o Apoel na Inglaterra por 3 a 0 (gols de Llorente, Son Heung-Min e G. N’Koudou). Assim, os ingleses ficaram com a ponta da chave ao somar 16 pontos. O Borussia Dortmund, mesmo com o revés, vai à Liga Europa. Os alemães se despediram da Liga dos Campeões em terceiro lugar, com os mesmos dois pontos do Apoel, mas levaram vantagem em função do saldo de gols melhor.

Resumo do jogo

Sem muito com o que se preocupar, já que o Real Madrid entrou em campo com sua situação definida no Grupo H, Zinedine Zidane resolveu dar descanso a Benzema, Marcelo e Modric. Mesmo assim, os donos da casa começaram avassaladores para cima dos alemães.

Logo aos dois minutos, Cristiano Ronaldo mostrou que estava afim de jogo e estou o arqueiro rival. Pouco depois, o atacante fez bela jogada individual e serviu Isco, que não dominou, mas viu a bola sobrar para Mayoral. A novidade de Zidane não perdoou e mandou para as redes.

E quando o Borussia Dortmund ainda assimilava o golpe, Cristiano Ronaldo foi brilhante. Na entrada da área, pela ponta esquerda, o camisa 7 limpou para o pé direito e bateu no ângulo oposto, sem chance para o goleiro, que só assistiu a bola entrar na gaveta. Golaço. Gol de recorde. Gol do único atleta a marcar em todos os jogos de uma fase de grupos da Liga dos Campeões.

Só a partir dos 20 minutos que os visitantes conseguiram sair do abafa madrilenho. Mesmo sendo amplamente dominado, antes do intervalo o Borussia conseguiu um gol com Aubameyang, de cabeça, depois de roubada de bola surpreendente e cruzamento de Schmelzer.

E quem pensava que o jogo já estava definido se enganou. Com três minutos da etapa final, Aubameyang colocou fogo no confronto. Kagawa serviu, de letra, e o africano, depois de bater em cima de Navas, teve calma para tocar por cobertura no rebote e sair para o abraço.

O empate fez com que o Real Madrid voltasse a se esforçar em campo. O duelo ficou naquele conhecido lá e cá, mais aberto, com possibilidade para os dois times, até que Lucas Vázquez sacramentasse da vitória do time espanhol com um chute de fora da área, aproveitando bate e rebote e a má posição do goleiro Bürki, que ficou indeciso no lance.