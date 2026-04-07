Palmeiras tem mais dois patrocinadores encaminhados, e camisa já supera R$ 300 milhões

O Palmeiras está prestes a fechar mais dois espaços de sua camisa com novos patrocinadores. De três pendentes, o clube tem negociações praticamente fechadas para preencher a barra traseira do calção e na parte superior central entre o logo da Puma, fornecedora de material esportivo, e o símbolo do clube.

Na última segunda-feira, o clube anunciou o acordo com a Leapmotor, que estampará as costas dos uniformes masculino, feminino e das categorias de base. A nova parceira renderá ao Verdão um valor superior ao que a Fictor oferecia. São R$ 20 milhões fixos, além de R$ 10 milhões em variáveis.

Conforme revelado por Everaldo Coelho, diretor de marketing e vice-presidente do Palmeiras, a chegada da Leapmotor, a camisa alviverde já ultrapassa os R$ 300 milhões. O clube, portanto, pode lucrar ainda mais com a camisa.

"A gente já ultrapassou os R$ 300 milhões em termos de fixo, variável e outras propriedades, mas a gente trabalha sempre para crescer cada vez mais. Eu não gosto muito de ficar comparando com outros clubes, eu acho que o tamanho do Palmeiras fala por si só. A gente busca parceiros que realmente reforçam a nossa imagem junto à comunidade, junto à sociedade, porque para nós é fundamental cada vez mais parceiros de longo prazo", revelou o dirigente.

Além das duas novas parcerias encaminhadas, o clube ainda trabalha para preencher a barra traseira do uniforme. Por questões estéticas, o Verdão, no momento, entende não ser necessário estampar a barra frontal. O clube também espera fechar em breve o patrocínio máster da base.

"Temos apenas uma propriedade que ainda está em negociação, outras duas que, nos próximos dias, a gente deve concluir, que estão em negociação final. Então, eu acho que no próximo mês a gente deve já concluir a questão da camisa, tanto no masculino, feminino e também no máster base que estaria aberto hoje", afirmou Everaldo Coelho.

A situação do máster da base

A base do Palmeiras está sem patrocinador máster desde a saída da Fictor, que teve o contrato rescindido com o clube após o pedido de recuperação judicial em fevereiro. Nos times profissionais masculino e feminino, o patrocinador é a Sportingbet, casa de aposta, e que não pode ser vinculada às categorias de base.

Os outros parceiros do Palmeiras são: Cimed (omoplata), Sil Fios e Cabos Elétricos (manga), Uniasselvi (parte frontal da bermuda), D’Itália Panelas (parte traseira da bermuda), além da Puma, que é a fornecedora de material esportivo.