De volta, Diniz já tem título pelo Corinthians como jogador; saiba mais

Fernando Diniz está de volta ao Corinthians, mas desta vez em uma nova função. Após uma passagem pelo Timão como jogador, o técnico retorna ao clube alvinegro para assumir o comando da equipe. Ele assinou contrato válido até o final de 2026.

O que poucos sabem é que Fernando Diniz já defendeu a camisa do Corinthians quando jogador entre 1997 e 1998. Com apenas 22 anos, o ex-atacante foi anunciado em 1997, após passar pelo rival Palmeiras, e fez sua estreia na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, no Torneio Rio-São Paulo, no atual Morumbis.

Diniz integrava um elenco que se destacava por peças ofensivas importantes, como Túlio Maravilha, Marcelinho Carioca, Donizete Pantera e Mirandinha. Ainda novo, o agora treinador era opção no banco de reservas.

Ainda assim, um jovem Fernando Diniz fez parte da campanha do título do Campeonato Paulista de 1997, sob o comando de Nelsinho Baptista. Na decisão, o Timão empatou em 1 a 1 com o rival São Paulo, garantiu a melhor campanha no quadrangular final e saiu campeão no Morumbis.

Naquele mesmo ano, Diniz também integrou o time corintiano que brigou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro paulista conseguiu se livrar da queda apenas na última rodada, ao vencer o Goiás, em casa, por 2 a 0.

A última partida de Fernando Diniz com a camisa do Corinthians aconteceu em julho de 1998, em um amistoso do contra o União São João, no interior de São Paulo. O Timão saiu vencedor por 2 a 1, e o atleta de 24 anos entrou no segundo tempo após começar no banco de reservas.

Ao todo, Diniz disputou 50 jogos pelo Corinthians, com dois gols marcados e um título conquistado. Ele somou 23 vitórias, 13 empates e 14 derrotas, com um aproveitamento de 54,6%. Agora, retorna ao clube por onde passou para construir uma nova história, desta vez no comando da equipe.

Anúncio faz referência à trajetória como jogador

O anúncio do Corinthians na última segunda-feira, inclusive, fez referência ao período do treinador como jogador do clube. Diniz posou para a foto com a camisa utilizada na época que defendeu o Timão, muito marcada pelo patrocínio do Banco Excel na parte superior das costas.

No vídeo produzido pelo clube, o Corinthians mostrou alguns lances de Diniz como jogador, e o treinador celebrou o acerto.

"Intensidade é amor incondicional. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem que ser vivido, exatamente como a Fiel gosta: emoção, raça, intensidade e coragem. O meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto. Isso é corintianismo", disse o novo técnico alvinegro.

O treinador terá o primeiro contato com o elenco nesta terça-feira e poderá comandar o Corinthians na estreia da Libertadores, contra o Platense, da Argentina. Isso porque, na Conmebol, um novo técnico pode ser registrado mesmo sem a rescisão publicada do comandante anterior.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)