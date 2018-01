Mesmo com quatro gols marcados, Neymar é vaiado por torcida do PSG

Neymar foi o principal nome da goleada de 8 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o DIjon pelo Campeonato Francês. Autor de quatro gols além de ser o responsável por mais duas assistências, o craque brasileiro tinha tudo para sair de campo como o mais ovacionado pela torcida parisiense. No entanto, o atacante acabou deixando o campo cabisbaixo devido às vaias feitas pelos torcedores e vê seu nome envolvido em mais uma polêmica.

O motivo da insatisfação dos torcedores com o o camisa 10 se deve a cobrança de um pênalti quando a partida já se encontrava 7 a 0. No lance, o companheiro de ataque do brasileiro, Edinson Cavani, acabou sendo derrubado na área e o árbitro assinalou a penalidade. Caso o uruguaio marcasse mais uma vez na partida, já que já tinha anotado anteriormente, ele se isolaria como o maior artilheiro da história do clube, ultrapassando Ibrahimovic. Sabendo disso, a torcida começou a gritar o nome de seu camisa 9 no momento da cobrança, porém viu Neymar pegar a bola para realizar a batida e acabou vaiando a escolha do batedor.

Apesar de ter convertido a penalidade, Neymar parece não ter aceitado bem as críticas da torcida. Após o apito final, o brasileiro acabou deixando o campo rapidamente, e não se juntou aos seus companheiros de equipe para saudar os torcedores, como acontece tradicionalmente nos jogos do PSG.

Vale lembrar que as cobranças de pênalti já foram causadoras de outras polêmicas envolvendo estes dois jogadores anteriormente. Batedor oficial da equipe na temporada passada, Cavani início a temporada como o batedor, o que gerou a insatisfação de Neymar. Pouco tempo depois, após um intervenção da diretoria, o brasileiro ficou o responsável pelas cobranças.

A atuação de Neymar na noite da última quarta-feira pode ser considerada melhor até então com a camisa do clube francês. Desde que foi anunciado em agosto do ano passado, o craque anotou 24 gols em 23 jogos com a camisa do PSG. Mesmo com o momento bom dentro de campo, o nome do craque é alvo de fortes especulações que o colocam na mira do Real Madrid.