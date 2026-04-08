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Corinthians joga Osasco para a lanterna e se aproxima do Flamengo no NBB

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Foto: Divulgação / NBB
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/04/2026 às 00:17

O Corinthians bateu o Osasco por 111 a 96 na noite desta terça-feira, em jogo válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Wlamir Marques. 

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Situação da tabela

Com 25 vitórias e 10 derrotas, na sexta colocação, o Corinthians tem 71,4% de aproveitamento e iguala o Flamengo, quinto colocado. Já o Osasco, com apenas 13,9%, amarga a laterna após cinco vitórias e 31 derrotas.

📋 Resumo do jogo 

CORINTHIANS 111 X 96 OSASCO

🏆 Competição: NBB - Primeira fase
🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques, São Paulo (SP)
📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
Horário: 20h30 (de Brasília)

Como foi o jogo 

Superior desde o início, o Corinthians teve um primeiro quarto forte e abriu 13 pontos de vantagem (32 a 19). No segundo período, a diferença aumentou e o Osasco foi para o intervalo perdendo 54 a 37. 

No terceiro quarto, sem correr riscos, o time da casa levou a distância para 19 pontos (82 a 63). O Osasco chegou a vencer a última parcial, mas acabou derrotado no jogo por 111 a 96. 

Próximos jogos

Corinthians

⚔️ Jogo: Corinthians x Paulistano
🏆 Competição: NBB - Primeira fase
📅 Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Wlamir Marques

Osasco

⚔️ Jogo: Osasco x Pato Basquete
🏆 Competição: NBB - Primeira fase
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Geodésico

Outros resultados do NBB nesta terça-feira

  • Unifacisa 79 x 68 União Corinthians
  • Brasília 90 x 78 São José

 

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