Praia Clube vence Bauru e vai à semifinal da Superliga; veja confrontos

O Praia Clube bateu o Sesi-Bauru por 3 sets a 0 na noite desta terça-feira, com parciais de 25/13, 25/20 e 26/24. Com a vitória no terceiro e decisivo duelo, disputado em Uberlândia, o time da casa garantiu a classificação à semifinal da Superliga
É semifinal! 🚀
O Dentil Praia Clube garantiu a última vaga na semifinal da Superliga 25/26! O time mineiro levou a melhor sobre o Sesi Vôlei Bauru no terceiro jogo da série por 3 sets a 0! ✅
O Dentil Praia Clube vai enfrentar o Sesc RJ Flamengo na semifinal! 💛 pic.twitter.com/9n1YwyZyx5
— Vôlei Brasil (@volei) April 8, 2026
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Situação do confronto
Devidamente classificado, o Praia Clube encara o Sesc-Flamengo na briga para ir à decisão. Na outra semifinal, o confronto será entre Osasco e Minas.
📋 Resumo do jogo
PRAIA CLUBE 3 X 0 SESI BAURU
🏆 Competição: Superliga Feminina - Quartas de final (jogo 3)
🏟️ Local: Ginásio Adalberto Testa, Uberlândia (MG)
📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
Como foi o jogo
Responsável por 17 pontos, a norte-americana Morghan Fingall teve atuação decisiva para o Praia Clube. Pelo time de Bauru, Diana se destacou com 14 pontos.
Em um começo arrasador, o time de Uberlândia mostrou sua força ao fechar a primeira parcial em 25 a 13 e manteve a superioridade no segundo set.
O Bauru cresceu e chegou a abrir oito pontos de vantagem (16 a 8) no terceiro set, mas viu o Praia Clube se recuperar para fechar a partida com um 26 a 24.
Confrontos da semifinal
Minas x Osasco
🏆 Competição: Superliga Feminina - Semifinal (jogo 1)
📅 Data: 13 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena UNIBH
Praia Clube x Sesc-Flamengo
🏆 Competição: Superliga Feminina - Semifinal (jogo 1)
📅 Data: 13 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio do UTC