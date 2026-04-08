Apostas

Praia Clube vence Bauru e vai à semifinal da Superliga; veja confrontos

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Reprodução / Praia Clube
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/04/2026 às 00:06

O Praia Clube bateu o Sesi-Bauru por 3 sets a 0 na noite desta terça-feira, com parciais de 25/13, 25/20 e 26/24. Com a vitória no terceiro e decisivo duelo, disputado em Uberlândia, o time da casa garantiu a classificação à semifinal da Superliga

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Situação do confronto

Devidamente classificado, o Praia Clube encara o Sesc-Flamengo na briga para ir à decisão. Na outra semifinal, o confronto será entre Osasco e Minas.

📋 Resumo do jogo 

PRAIA CLUBE 3 X 0 SESI BAURU

🏆 Competição: Superliga Feminina - Quartas de final (jogo 3)
🏟️ Local: Ginásio Adalberto Testa, Uberlândia (MG)
📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
Horário: 18h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Responsável por 17 pontos, a norte-americana Morghan Fingall teve atuação decisiva para o Praia Clube. Pelo time de Bauru, Diana se destacou com 14 pontos.

Em um começo arrasador, o time de Uberlândia mostrou sua força ao fechar a primeira parcial em 25 a 13 e manteve a superioridade no segundo set.

O Bauru cresceu e chegou a abrir oito pontos de vantagem (16 a 8) no terceiro set, mas viu o Praia Clube se recuperar para fechar a partida com um 26 a 24.

Confrontos da semifinal

Minas x Osasco

🏆 Competição: Superliga Feminina - Semifinal (jogo 1)
📅 Data: 13 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena UNIBH

Praia Clube x Sesc-Flamengo

🏆 Competição: Superliga Feminina - Semifinal (jogo 1)
📅 Data: 13 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio do UTC

Conteúdo Patrocinado