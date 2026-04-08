Roger vê "boa estreia" do São Paulo na Sul-Americana e destaca avaliações para a temporada

Roger Machado aprovou a estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana, que aconteceu na noite desta terça-feira. O treinador elogiou a solidez da equipe, que venceu o Boston River por 1 a 0, com gol de Bobadilla, no Estádio Centenário, no Uruguai, em compromisso marcado por fortes ventos e chuva enquanto a bola rolava.

"Um duelo com muita chuva, muito vento, um estádio vazio, que poderia induzir a um relaxamento da equipe. Mas vi uma equipe sólida que conseguiu, mesmo com pouco entrosamento de jogo, mais de treino, fazer um jogo seguro, controlar o adversário e vencer fora de casa numa estreia importante", destacou Roger.

Com alguns desfalques, Roger Machado pôde aproveitar a partida também para promover mudanças no time e avaliar novas alternativas para a temporada. Ele destacou a importância do torneio continental e elogiou o jogo "seguro" da equipe tricolor.

"Pude perceber algumas coisas muito importantes e fazer avaliações também para o decorrer da temporada e para essa sequência que temos até a parada (para a Copa do Mundo). A gente aproveita esses momentos para fazer avaliações, controlar cargas de alguns jogadores, dar oportunidades para outros e testar alternativas que podem ser interessantes para o decorrer da temporada", analisou.

"É uma competição importante, sim. Toda competição em que um clube como o São Paulo entra é importante sempre pensar em vencer", seguiu.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Assim como foi destacado pelo goleiro Rafael na saída do campo, o treinador também citou as condições climáticas ao analisar a partida.

"Foi uma boa estreia diante das circunstâncias. Jogo seguro, com um gramado que, embora muito regular, se demonstrou mais pesado, um jogo que não permitia inversões pelo alto, tinha que circular a bola pelo chão. As bolas em profundidade não entravam porque o vento parava a bola, mas acho que foi uma boa estreia", finalizou.

Situação do São Paulo

Com a vitória, o São Paulo fica na segunda colocação do Grupo C, com três pontos conquistados, empatado com o O'Higgins, que venceu o Millonarios por 2 a 0 e assume a liderança da chave pelo saldo de gols.

Agora, a equipe comandada por Roger Machado volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Tricolor é o vice-líder, com 20 pontos conquistados, cinco a menos que o Palmeiras.

Próximo jogo do São Paulo