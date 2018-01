PSG massacra Dijon com quatro gols de Neymar e recorde de Cavani

O Paris Saint-Germain aplicou mais uma goleada pelo Campeonato Francês na noite desta quarta-feira. No Estádio Parque dos Príncipes, com quatro gols marcados pelo brasileiro Neymar e recorde do uruguaio Edinson Cavani, o líder do torneio nacional venceu um inofensivo Dijon por 8 a 0.

O Paris Saint-Germain, com 56 pontos ganhos, segue confortavelmente instalado na primeira posição do Campeonato Francês. O Lyon, segundo colocado, tem 11 pontos a menos. Já o Dijon, com os mesmos 25 pontos somados, figura apenas no 11º lugar da tabela.

Pela 22ª rodada do Campeonato Francês, às 18 horas (de Brasília) deste domingo, o embalado Paris Saint-Germain volta a campo para enfrentar o Lyon, no Stade des Lumieres. Já o Dijon, às 17 horas de sábado, pega o Strasbourg, na condição de visitante.

Em ritmo de treino, o Paris Saint-Germain inaugurou o marcador logo aos três minutos de partida. Em uma jogada 100% argentina, Giovani Lo Celso ajeitou na entrada da área para o compatriota Angel Di Maria, que chutou colocado, no ângulo esquerdo do goleiro Baptiste Reynet.

O time da casa aumentou a vantagem diante do frágil Dijon aos 14 minutos do primeiro tempo. Contando com um corta-luz de Lo Celso, Edinson Cavani deixou Neymar na cara do gol. O brasileiro tocou na saída de Reynet e, como a bola sairia pela linha de fundo, Di Maria apenas completou.

O terceiro gol do Paris Saint-Germain saiu aos 20 minutos da etapa inicial, novamente com a participação de Angel Di Maria. O argentino desceu pela direita e cruzou para cabeçada certeira de Cavani – com 156 gols, o uruguaio igualou Zlatan Ibrahimovic como maior artilheiro da história do clube.

O Paris Saint-Germain ainda encontrou tempo para marcar o quarto gol cinco minutos antes do final do primeiro tempo. Em cobrança de falta pelo lado direito, Neymar conseguiu vencer a barreira do Dijon. O goleiro Reynet nem pulou para tentar a defesa.

A equipe mandante manteve a ampla superioridade na etapa complementar e chegou ao quinto gol aos 12 minutos. Yuri Berchiche desceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Na tentativa de afastar, Cedric Yambere acabou ajeitando para Neymar fuzilar o goleiro Reynet.

O brasileiro marcou seu terceiro gol aos 28 minutos do segundo tempo, em grande estilo. O atacante da Seleção partiu do lado esquerdo do meio de campo e arrancou no rumo da área. Após passar por cinco adversários, finalizou com precisão.

Quatro minutos depois, com o Dijon entregue, o Paris Saint-Germain aumentou ainda mais sua larga vantagem. Neymar recebeu pela esquerda e esperou pela passagem de Kylian Mbappe. Na cara do goleiro Reynet, o jovem atacante francês bateu para o fundo das redes.

O Paris Saint-Germain marcou seu oitavo e último gol aos 37 minutos do segundo tempo, quando o uruguaio Cavani recebeu dentro da grande área e sofreu falta de Yambere. Encarregado de cobrar o pênalti, Neymar bateu no canto direito de Reynet, que novamente nem pulou.

Confira outros resultados desta quarta-feira pelo Campeonato Francês:

Amiens 1 x 1 Montpellier

Angers 3 x 1 Troyes

Guingamp 0 x 2 Lyon

Lille 1 x 2 Rennes

Metz 3 x 0 Saint-Etienne

Toulouse 1 x 1 Nantes