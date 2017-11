Rival do Corinthians em Itaquera, Palmeiras não perde fora desde julho

Palmeiras e Corinthians travam um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro a partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, na arena de Itaquera. Antes de visitar o arquirrival, o time alviverde acumula uma série de nove jogos sem derrota na condição de visitante.

O último revés do Palmeiras longe de casa foi registrado no dia 9 de julho. O time alviverde, à época comandado pelo técnico Cuca, acabou derrotado pelo Cruzeiro, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe celeste marcou com Thiago Neves, Hudson e Élber no Mineirão, enquanto Willian descontou.

Desde então, o Palmeiras acumula uma série de cinco vitórias e quatro empates como visitante. No único jogo pela Copa do Brasil da sequência invicta, o time alviverde acabou eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final, mas empatou por 1 a 1 no Mineirão.

Encarregado de comandar o Palmeiras interinamente desde a saída do técnico Cuca, Alberto Valentim venceu seus primeiros dois confrontos fora de casa, contra Atlético-GO e Grêmio. Diante do Corinthians, o técnico tentará prolongar a série sem derrotas do clube longe do Palestra Itália.

“Vamos trabalhar e procurar jogar da mesma forma que temos jogado: um time compacto, com todos ajudando nas fases defensiva e ofensiva. Um time que está pronto para ganhar jogos fora de casa, como aconteceu contra Grêmio e Atlético-GO”, afirmou Valentim após o empate contra o Cruzeiro.

Com uma campanha de sete vitórias, três empates e cinco derrotas, o Palmeiras é o quarto melhor visitante do Campeonato, atrás de Corinthians, Atlético-MG e Grêmio. O time alviverde, segundo colocado no geral, tem 54 pontos ganhos, cinco a menos que o arquirrival.

O volante Bruno Henrique, suspenso contra o Cruzeiro, está à disposição de Alberto Valentim para o confronto com seu ex-clube na arena de Itaquera. O zagueiro Yerry Mina, inativo desde o último mês de agosto, também tem chance de ser utilizado no Derby.

Veja a série invicta do Palmeiras como visitante:

19/07/2017: Flamengo 2 x 2 Palmeiras (Luso-Brasileiro) – Campeonato Brasileiro

23/07/2017: Sport 0 x 2 Palmeiras (Arena Pernambuco) – Campeonato Brasileiro

26/07/2017: Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras (Mineirão) – Copa do Brasil

02/08/2017: Botafogo 1 x 2 Palmeiras (Engenhão) – Campeonato Brasileiro

13/08/2017: Vasco da Gama 1 x 1 Palmeiras (Raulino de Oliveira) – Campeonato Brasileiro

09/09/2017: Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras (Independência) – Campeonato Brasileiro

24/09/2017: Fluminense 0 x 1 Palmeiras (Maracanã) – Campeonato Brasileiro

15/10/2017: Atlético-GO 1 x 3 Palmeiras (Olímpico) – Campeonato Brasileiro

22/10/2017: Grêmio 1 x 3 Palmeiras (Arena do Grêmio) – Campeonato Brasileiro