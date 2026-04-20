Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para estreia na Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, após vencer o Atlhletico-PR por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e iniciou a preparação para estreia na Copa do Brasil. Na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Verdão recebe o Jacuipense, no Allianz Parque, em São Paulo.

Como foi o treino?

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra os paranaenses seguiram o cronograma de trabalhos regenerativos na academia e nas salas de recovery e neurociência do CT. Os demais disputaram um jogo coletivo com Crias da Academia.

Bom dia pra quem venceu mais uma no Brasileiro e acordou outra vez na liderança! Bom dia, #FamíliaPalmeiras ☀️💚 pic.twitter.com/pmY7xn5Ib2 — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 20, 2026



Jefté e Paulinho em campo

O lateral esquerdo Jefté, em transição física após uma lesão na coxa direita, participou de parte da atividade junto ao elenco, assim como o atacante Paulinho, que segue com o recondicionamento físico.

Palmeiras na temporada

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 29 pontos - seis a mais que o vice-líder Flamengo. Na última rodada, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e agora tem nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição nacional.

Na Copa Libertadores, ocupa a primeira posição do Grupo F, com quatro pontos ganhos. No duelo mais recente, triunfou sobre o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque.

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